Поправки в закон о СМИ: новости для журналистов на сегодня

8 августа с 18.00 до 19.00 по времени Астаны прошел бесплатный вебинар на тему «Поправки в закон о СМИ: хорошие и плохие новости для журналистов», на котором были рассмотрены самые диссонансные вопросы законопроекта.

Спикером выступила Ольга Диденко — юрист «Интерньюс-Казахстан», член рабочей группы по разработке законопроекта по вопросам информации и коммуникаций в Мажилисе Парламента РК.

С осени 2016 года на рабочих совещаниях, слушаниях при Министерстве информации и коммуникаций РК и круглых столах инициативных групп и организаций рассматриваются поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций». Изменения затронут законы: «О СМИ», «Об авторских и смежных правах», «О рекламе», «О телерадиовещании», а также Кодекс РК об административных правонарушениях. С сентября 2017 начнутся обсуждения поравок рабочей группой в Комитете по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК. Продлятся они до первой половины 2018 года, затем (примерно в марте-апреле) проработанный законопроект будет отправлен на Пленарное заседание в Мажилис, далее — на согласование и принятие в Сенат и только после этого — на подпись главе государства.

Радует, что законопроект не краткосрочный: у СМИ Казахстана есть возможность высказать свое мнение по отдельным положениям, включиться в обсуждение и вынести совместные взверешенные предложения. Спикер призывает к активному участию в процессе все казахстанское медиасообщество — журналистов, юристов, представителей НПО. Это очень важно, ведь закон «О СМИ» — наиболее переработанный, здесь реформирование коснулось не только журналистов и редакций в целом, но и их потребителей (аудитории), а также взаимодействия между аудиторией и медиа.

Так, Ольга выделила 9 основных направлений в новом законопроекте, которые требуют детальной проработки.

Первое — использование изображений третьих лиц в СМИ — это фото, видео, аудиовизуальный ряд, который используется журналистами в качестве демонстрационного материала. Основным проблемным аспектом является претензии третьих лиц на свободное использование их изображений. Например, фото из зала суда или с публичных мероприятий. Гражданский кодекс сегодня трактует статью так, что претензии эти небезосновательны. В новом законопроекте предложены исключения из этого правила. Согласие не требуется, «если данное лицо участвует в зрелищных культурно-массовых мероприятиях, собраниях, митингах, шествиях или демонстрациях и иных публичных выступлениях»; также если лицо находится при исполнении служебных обязанностей или ведет публичную деятельность и «если использование изображаемого лица осуществляется в общественных интересах». Последний пункт подлежит безусловной доработке, т.к. необходимо раскрыть само понятие, указать перечень этих интересов, роль и функции журналиста в их освещении.

Второе — пропаганда (Ст. 23). В связи с требованиями времени, а также вопросами национальной безопасности остро встал вопрос с пропагандой. Ольга как практикующий юрист отметила, что на данный момент все вопросы, касающиеся пропаганды экстремизма и терроризма, решаются через экспертизу. И по факту, любой репост видео или текствой информации со страницы, группы (даже если это не запрещенная организация в РК) квалифицируется как пропаганда. Здесь важно провести грань между пропагандой и свободой выражения мнения, свободой слова и информации. Кроме того, само понятие в действующем Законе приведено из Википедии — оно непрофессиональное, размытое. Стоит дать четкое определение понятию и проверить его на соответствие требованиям прав человека. На данный момент юристы «Интерньюс-Казахстан» отправили действующую формулировку экспертам ОБСЕ для оценки.

Третье — обязанность получать согласие на распространение в СМИ тайн, охраняемых законом (Ст. 21).

В Казахстане немало табуированных тем, и журналистам это известно. Введение этой нормы в закон повлечет множество проблем, не определенных в предложенном варианте. Во-первых, каким должно быть это согласие — аудиальным, зафиксированным на видео, письменным, заверенным нотариусом? Во-вторых, нет понятия личной тайны в законодательстве и нет пункта о проверке достоверности такой информации. Тем более, что уже существует статья о защите охраняемых законом тайн, с четкой трактовкой понятий, и неясно, зачем это выносить отдельной статьей и вверять в обязанности журналиста.

Четвертое — запрос информации журналистом

МИК РК решил усложнить поцедуру запроса информации: теперь официальные сообщения будут рассматриваться 2 рабочих дня, а «иная информация» (аналитическая, статистическая, подробная) — 15 дней. Как показывает практика и подтверждает опрос, 90% казахстанских представителей СМИ говорят о несоблюдении сроков ответа на запросы, что лишает выходящие материалы актуальности и в принципе препятствует профессиональной деятельности журналиста. Кроме того, отсутствие ответственности госорганов за несоблюдение этой нормы лишает статью исполнительности. Предложения: оставить единую норму и ввести административную ответственность за нарушение сроков предоставления информации.

Пятое — пресс-секретари и пресс-службы

Журналистов все дальше отодвигают от источника информации, преподнося в пресс-релизах сухую, переосмысленную кем-то и иногда неполную информацию. И это становится большой проблемой. Что изменилось в новой редакции? Расписаны функции взаимодействия со СМИ (главная цель — максимальное раскрытие информации), обязательное и регулярное повышение квалификации уполномоченных служб и лиц. Что упустили? Важно понимать, что это только один из способов взаимодействия СМИ с госаппаратом, но не единственный. Необходимо соответствовать принципам транспарентности, открытости в отношениях со СМИ, когда каждый работник, любое должностное лицо готово ответить на профильные вопросы самостоятельно, не привлекая исполнителя — пресс-секретаря.

Шестое — опровержение и ответ

В новом проекте предлагается более тщательно регламентировать процедуру ответа СМИ в случае публикации некорректных и неточных сведений. В этом случае не может быть претензий по размещению такой информации, потому что она не может порочить честь, достоинство и деловую репутацию и потому не может быть рассмотрена в судебном порядке. Опровержение — это крайний случай, когда речь идет именно о попрочащей информации, а не просто о некорректной. Претензии есть и по объему написания: объем опровергаемой информации не должен быть в два раза больше изначального текста. Было бы правильно, чтобы объем статей был примерно одинаковым. Кроме того, предлагается размещать опровержение до вынесения судебного решения, без документов, и публиковать материал опровержения в течение 5 дней после запроса. Эти 2 пункта также нуждаются в корректировке: первый противоречит законодательству, а второй может быть продлен до выяснения обстоятельств.

Седьмое — защита несовершеннолетних при распространении информации

Новая инициатива, запрещающая использование фото- и видео- материалов и персональных данных не только детей, пострадавших в результате неправомерных действий, но и несовершеннолетних преступников. Согласие может быть получено у родителей, опекунов или самих детей. За нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность — штраф от 5 до 100 МРП. Насколько эта финансовая мера необходима и оправдана?

Восьмое — принципы деятельности СМИ

Опять же, новая статья закона, которая описывает принципы работы журналиста. Проблема в том, что она оценочная, субъективная. К тому же, неясно, как она будет применяться на практике.

Девятое — аккредитация

Саму процедуру аккредитации при Министерстве иностранных дел государств невозможно будет отследить на уровне СМИ. Деятельность всех собкоров поставят на учет и тем самым ограничат права иностранных журналистов. Казахстанских журналистов, работающих для иностранных СМИ, также предлагается аккредитовывать.

Резюме: Заметен явный перекос предлагаемого законодательства СМИ в сфере контроля со стороны государства, расширения ограничений и обязанностей журналистов, ущемления возможностей профессиональной расследовательской деятельности. Нет поддержки СМИ со стороны государства. Это касается не только финансовой, но и системной сферы: отсутствие инфраструктуры для перехода на цифоровое вещание, отмена рекламы слабоалкогольной продукции и опосредованнное лишение компаний дополнительных средств, а отказ от создания Национального фонда медиа-архивов (общедоступный контент, созданный за счет бюджетных средств) — это в общем, отказ в помощи региональным СМИ.

Есть еще много проблемных вопросов, касающихся нововведений в других законопроектах, но это требует отдельной проработки и обсуждения.

Все возникающие вопросы и предложения можно отправлять на почту o.didenko@internews.kz.

Давайте создавать благоприятные условия для работы СМИ вместе!