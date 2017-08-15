Почему в Караганде нет воды?

В редакцию novoetv.kz обратились жители нашего города с вопросом: почему нет воды во многих районах Караганды?

Воду отключили из-за крупной аварии, которая случилась на Востоке-3: там сорвало заглушку. В «Караганде-Су» сказали, что вода в домах появится ориентировочно в 17:00.

Напоминаем, что завтра отключат воду в Майкудуке (пос. Курьяновский, микрорайоны 11а, 12, 13, 15, 16, 17, ул. Архитектурная, Магнитогорская, Кузембаева, Щорса, К. Цеткин, Совхозная, Пристанционная, Поселковая, Стрелочная, Станиславского, Майлина) из- за ремонтно-восстановительных работ на водоводе №3.

Так же завтра воды не будет в Пришахтинске: 21 мкр., ул. Зелинского, Новостройка, 3-я кочегарка, Курильская, Расчётная, Торпедная, Пирогова, Кисловодская, Байсеитова, Сухопутная, Ш.Руставелли, Сводная и т.д.

Жителям этих районов рекомендуется иметь суточный запас питьевой воды.