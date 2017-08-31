Памятный географический знак появился в Караганде

Памятный знак под названием «Караганда — центр Евразии» возведен в Караганде.

Новая достопримечательность представлена в виде круга, на котором изображены компас и очертания материка с оттисками ступней.

Аким Караганды Нурлан Аубакиров встал на углубленные оттиски ступней со словами: «Я побывал в центре Евразии».

По словам автора памятного знака «Караганда — центр Евразии» Сергея Забурдяева, Караганда находится в самом центре континента, равноудаленно от четырех океанов.

Помимо знака, выполненного из гранита, на набережной центрального парка культуры и отдыха появились указатели, на которых написаны города мира и их удаленность от Караганды.

По материалам inform.kz