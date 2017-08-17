Объекты Карагандинской области вошли в список сакральных мест Казахстана

В список 100 сакральных мест Казахстана вошли объекты, расположенные в Карагандинской области, передаёт МИА «Казинформ».

В Национальном музее РК на заседании научно-экспертного совета научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан». В заседании приняли участие директор Государственного института истории государства, профессор Буркитбай Аяган, профессор Зейнолла Самашев, профессор Омирзак Озганбаев, профессор Жамбыл Артыкбаев и другие.

Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев сообщил о проделанной работе.

— Если говорить о проделанной работе в рамках проекта «География святых мест Казахстана», в городах созданы рабочие группы. В их состав вошли известные учёные-краеведы. Для определения святых мест научно-исследовательским центром «Қасиетті Қазақстан» был разработан специальный методический инструментарий, на этой основе в региональные рабочие группы были направлены рекомендации. В этой связи отбираемые сакральные места были разделены на две группы — макросакральные и микросакральные. Святые места были поделены по следующим критериям: природно-ландшафтные объекты, археологические и архитектурные памятники, святые религиозные паломнические места, а также места, связанные с историческими личностями, политическими событиями, — проинформировал он. Как отметил руководитель центра Берик Абдыгалитулы, проект рассчитан на пять лет.

— В текущем году будет проведена работа по определению 100 объектов, получивших широкую известность в народе. Этот список будет утверждён в течение двух-трёх месяцев после анализа Национальной комиссии, — пояснил Берик Абдыгалитулы.

В ходе мероприятия была презентована версия списка 100 объектов, определённых на национальном уровне. В этот перечень вошли и сакральные места, расположенные в Карагандинской области. Это Гора Ақмешіт (Улытау), Гора и пещера Бектау-ата, Теректи аулие, Мавзолей Алаша хана, Мавзолей Жошы хана, Мавзолей Домбауыла, Мавзолей Бухар жырау, Мечеть Кунанбая хаджи, Историко-культурный центр Первого Президента в Темиртау, Музей памяти жертв политических репрессий в посёлке Долинка.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ САКРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАЗАХСТАНА:

Особо почитаемые памятники природного наследия

Гора Ақмешіт (Улытау)

Пик Хан Тенгри

Гора Мұзтау (Белуха, Алтай)

Чарынский каньон

Гора Казыгурт

Пещеры Коныр-Аулие в горе Жамбакы и в Абайском районе

Историко-культурный комплекс «Отпан тау»

Гора и пещера Бектау-ата

Пещера Жылаған-ата

Археологические и архитектурные памятники

Городище Бозок

Боралдайские сакские курганы

Иссыкские сакские курганы

Археологический комплекс Танбалы (Тамгалы)

Теректи аулие

Археологический комплекс Бегазы Поселение Ботай

Могильники Берель, Шиликтинские курганы

Тюркские культовые памятники Мерке-Жайсан

Памятники Косбатыр-Кумай, примерно VI-VIII вв.

Крепость Акыртас, VIII-IX вв.

Крупные средневековые городские центры и столицы Казахского ханства

Городище Койлык

Городище Жанкент, V-ХV вв.

Городище Сыганак, VІ-ХІХ вв.

Городище Ширик-Рабат

Городище Жент

Городище Тараз, І-ХІХ вв.

Городище Сарайшык, ХІІІ-ХVI вв.

Городище Сауран, ХІІІ-ХVІІІ вв.

Городище Отырар, І-ХVІІІ вв.

Городище Созак, Х-ХVІІІ вв.

Городище Сайрам (Исфиджаб), XIII-XVII вв.

Городище Аккол-Жайылма

Городище (Теке) Жайык

Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения

Мавзолей-комплекс Х. А. Яссави (мавзолей Рабии Султана Бегима, XV в.; Большой Кылует,

XV в.; Городище Култобе (Яссы); Мавзолей Гауhар ана, ХІІ-ХІV вв.)

Мавзолей Арыстан баб, ХII в.

Мавзолей Ибраһим-ата, (XI-XII в.)

Мавзолей Карашаш-ана (XI-XII в.)

Мавзолей Карабура

Мавзолей Баба Тукти Шашты Азиз

Мавзолей Байдибек би, Домалақ-ана

Мазар Укаша ата, ІХ-Х вв.

Архитектурный комплекс Исмайл-ата, ХІ-ХІХ вв.

Некрополи и подземные мечети Мангыстау (Бекета-ата в местности Огыланды, XV в.;

Шопан-Ата, XV в.; Древний Бейнеу и Бекета-ата, XV в.; Караман-ата, XV в.; Масат-ата, XV в.; Шакпак-ата, XV в.; Султана-епе, Х- ХIХ вв. н. э.)

Некрополь Сисем-ата, ХIII-ХIХ вв.

Мавзолей Абат-Байтак (ХІV-ХV вв.)

Мавзолей Алаша хана

Мавзолей Жошы хана

Мавзолей Домбауыла

Екідін (Памятники раннего периода в Сарыторгае)

Мазар Козы-Корпеш и Баян-сулу

Мавзолей Машһур-Жусип Копейулы

Мавзолей Окшы ата

Мавзолей Хорасан-Ата, Мазар-комплекс Толегетай-Кылышты-ата, ХІ-ХІІ вв.

Комплекс Тектурмаса ХІV в.

Мавзолей (Аулие-ата) Карахана ХІІ в.

Мавзолей Айша биби. XV в.

Мавзолей Бабаджы Хатун, Х-ХІ вв.

Башня Бегим-ана, Х-ХІ вв.

Мемориальный комплекс Қорқыт-ата.

Некрополь Ушкан-Ата

Некрополь Акмешит

Мавзолей Бухар жырау

Мавзолей Ыргызбай-Ата

Вознесенский Кафедральный собор

Архитектурно-художественный комплекс «Жаркентская мечеть»

Мечеть Кунанбая хаджи

Храм Христа Спасителя, ХІХ в.

Сакральные места, связанные с историческими личностями