Объекты Карагандинской области вошли в список сакральных мест Казахстана

В список 100 сакральных мест Казахстана вошли объекты, расположенные в Карагандинской области, передаёт МИА «Казинформ».
В Национальном музее РК на заседании научно-экспертного совета научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан». В заседании приняли участие директор Государственного института истории государства, профессор Буркитбай Аяган, профессор Зейнолла Самашев, профессор Омирзак Озганбаев, профессор Жамбыл Артыкбаев и другие.
Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев сообщил о проделанной работе.
— Если говорить о проделанной работе в рамках проекта «География святых мест Казахстана», в городах созданы рабочие группы. В их состав вошли известные учёные-краеведы. Для определения святых мест научно-исследовательским центром «Қасиетті Қазақстан» был разработан специальный методический инструментарий, на этой основе в региональные рабочие группы были направлены рекомендации. В этой связи отбираемые сакральные места были разделены на две группы — макросакральные и микросакральные. Святые места были поделены по следующим критериям: природно-ландшафтные объекты, археологические и архитектурные памятники, святые религиозные паломнические места, а также места, связанные с историческими личностями, политическими событиями, — проинформировал он. Как отметил руководитель центра Берик Абдыгалитулы, проект рассчитан на пять лет.
— В текущем году будет проведена работа по определению 100 объектов, получивших широкую известность в народе. Этот список будет утверждён в течение двух-трёх месяцев после анализа Национальной комиссии, — пояснил Берик Абдыгалитулы.
В ходе мероприятия была презентована версия списка 100 объектов, определённых на национальном уровне. В этот перечень вошли и сакральные места, расположенные в Карагандинской области. Это Гора Ақмешіт (Улытау), Гора и пещера Бектау-ата, Теректи аулие, Мавзолей Алаша хана, Мавзолей Жошы хана, Мавзолей Домбауыла, Мавзолей Бухар жырау, Мечеть Кунанбая хаджи, Историко-культурный центр Первого Президента в Темиртау, Музей памяти жертв политических репрессий в посёлке Долинка.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ САКРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАЗАХСТАНА:
Особо почитаемые памятники природного наследия
- Гора Ақмешіт (Улытау)
- Пик Хан Тенгри
- Гора Мұзтау (Белуха, Алтай)
- Чарынский каньон
- Гора Казыгурт
- Пещеры Коныр-Аулие в горе Жамбакы и в Абайском районе
- Историко-культурный комплекс «Отпан тау»
- Гора и пещера Бектау-ата
- Пещера Жылаған-ата
Археологические и архитектурные памятники
- Городище Бозок
- Боралдайские сакские курганы
- Иссыкские сакские курганы
- Археологический комплекс Танбалы (Тамгалы)
- Теректи аулие
- Археологический комплекс Бегазы Поселение Ботай
- Могильники Берель, Шиликтинские курганы
- Тюркские культовые памятники Мерке-Жайсан
- Памятники Косбатыр-Кумай, примерно VI-VIII вв.
- Крепость Акыртас, VIII-IX вв.
Крупные средневековые городские центры и столицы Казахского ханства
- Городище Койлык
- Городище Жанкент, V-ХV вв.
- Городище Сыганак, VІ-ХІХ вв.
- Городище Ширик-Рабат
- Городище Жент
- Городище Тараз, І-ХІХ вв.
- Городище Сарайшык, ХІІІ-ХVI вв.
- Городище Сауран, ХІІІ-ХVІІІ вв.
- Городище Отырар, І-ХVІІІ вв.
- Городище Созак, Х-ХVІІІ вв.
- Городище Сайрам (Исфиджаб), XIII-XVII вв.
- Городище Аккол-Жайылма
- Городище (Теке) Жайык
Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения
- Мавзолей-комплекс Х. А. Яссави (мавзолей Рабии Султана Бегима, XV в.; Большой Кылует,
- XV в.; Городище Култобе (Яссы); Мавзолей Гауhар ана, ХІІ-ХІV вв.)
- Мавзолей Арыстан баб, ХII в.
- Мавзолей Ибраһим-ата, (XI-XII в.)
- Мавзолей Карашаш-ана (XI-XII в.)
- Мавзолей Карабура
- Мавзолей Баба Тукти Шашты Азиз
- Мавзолей Байдибек би, Домалақ-ана
- Мазар Укаша ата, ІХ-Х вв.
- Архитектурный комплекс Исмайл-ата, ХІ-ХІХ вв.
- Некрополи и подземные мечети Мангыстау (Бекета-ата в местности Огыланды, XV в.;
- Шопан-Ата, XV в.; Древний Бейнеу и Бекета-ата, XV в.; Караман-ата, XV в.; Масат-ата, XV в.; Шакпак-ата, XV в.; Султана-епе, Х- ХIХ вв. н. э.)
- Некрополь Сисем-ата, ХIII-ХIХ вв.
- Мавзолей Абат-Байтак (ХІV-ХV вв.)
- Мавзолей Алаша хана
- Мавзолей Жошы хана
- Мавзолей Домбауыла
- Екідін (Памятники раннего периода в Сарыторгае)
- Мазар Козы-Корпеш и Баян-сулу
- Мавзолей Машһур-Жусип Копейулы
- Мавзолей Окшы ата
- Мавзолей Хорасан-Ата, Мазар-комплекс Толегетай-Кылышты-ата, ХІ-ХІІ вв.
- Комплекс Тектурмаса ХІV в.
- Мавзолей (Аулие-ата) Карахана ХІІ в.
- Мавзолей Айша биби. XV в.
- Мавзолей Бабаджы Хатун, Х-ХІ вв.
- Башня Бегим-ана, Х-ХІ вв.
- Мемориальный комплекс Қорқыт-ата.
- Некрополь Ушкан-Ата
- Некрополь Акмешит
- Мавзолей Бухар жырау
- Мавзолей Ыргызбай-Ата
- Вознесенский Кафедральный собор
- Архитектурно-художественный комплекс «Жаркентская мечеть»
- Мечеть Кунанбая хаджи
- Храм Христа Спасителя, ХІХ в.
Сакральные места, связанные с историческими личностями
- Мемориальный комплекс Кобыланды батыра в Жиренкопе
- Мавзолей Есим хана
- Ставка хана — Кокшетау
- Поляна Абылай хана
- Окжетпес
- Пещера Кенесары
- Мемориальный комплекс «Хан моласы» (XVIII в. Абулхайр хан)
- Комплекс «Резиденция Абылай хана»
- Мавзолей-некрополь Кабанбай батыра
- Мавзолей «Райымбек батыр»
- Мавзолей Тама Есет Кокыұлы, ХVІІІ в.
- Мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров
- Мазар Махамбета Утемисова
- Мавзолеи предводителей восстания 1916 г. (место погребения А. Иманова; Комплексы Абдыгаппар и Кейкы батыра)
- Дом Ахмета Байтурсынова (г. Алматы)
- Мемориальный комплекс Ч. Валиханова в Алтынемеле
- Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим»
- Мавзолей И. Алтынсарина
- Мавзолей Ж. Жабаева
- Литературно-мемориальный дом Ф. М. Достоевского (г. Семей)
- Мавзолей Мыржакыпа Дулатова
- Мемориальный комплекс Т. Г. Шевченко (1847-1857 гг.)
- Историко-культурный центр Первого Президента (г. Темиртау)
- Сакральные места, связанные с историческими и политическими событиями
- Памятник «Танбалы тас»
- Место Орбулакского сражения
- Место Булантинской битвы
- Место Анракайской битвы
- Монумент «Бірлік» (гора Ордабасы)
- Исторический комплекс «Бокей Ордасы»
- Монумент «Отан қорғаушылар» г. Астана
- Мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР»
- Площадь Республики г. Алматы (Монумент Независимости, «Тәуелсіздік таңы»)
- Музей памяти жертв политических репрессий п. Долинка
- Дом «Алаш арыстары» (г. Семей)
- Монумент «Ашаршылық құрбандарына ескерткіш» г. Астана
- Монумент, посвящённый жертвам Семипалатинского полигона — «Сильнее смерти» (г. Семей)
- Монумент «Астана-Байтерек» г. Астана
- Монумент «Қазақ елі» и Триумфальная арка «Мәңгілік ел» г. Астана
- Список предоставил Центр «Сакральный Казахстан» Национального музея РК