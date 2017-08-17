Санаторий Жосалы

Объекты Карагандинской области вошли в список сакральных мест Казахстана

Корреспондент 11 минут назад Комментировать 1

В список 100 сакральных мест Казахстана вошли объекты, расположенные в Карагандинской области, передаёт  МИА «Казинформ».

В Национальном музее РК на заседании научно-экспертного совета научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан».  В заседании приняли участие директор Государственного института истории государства, профессор Буркитбай Аяган, профессор Зейнолла Самашев, профессор Омирзак Озганбаев, профессор Жамбыл Артыкбаев и другие.

Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев сообщил о проделанной работе.

— Если говорить о проделанной работе в рамках проекта «География святых мест Казахстана», в городах созданы рабочие группы. В их состав вошли известные учёные-краеведы. Для определения святых мест научно-исследовательским центром «Қасиетті Қазақстан» был разработан специальный методический инструментарий, на этой основе в региональные рабочие группы были направлены рекомендации. В этой связи отбираемые сакральные места были разделены на две группы — макросакральные и микросакральные. Святые места были поделены по следующим критериям: природно-ландшафтные объекты, археологические и архитектурные памятники, святые религиозные паломнические места, а также места, связанные с историческими личностями, политическими событиями, — проинформировал он. Как отметил руководитель центра Берик Абдыгалитулы, проект рассчитан на пять лет.
— В текущем году будет проведена работа по определению 100 объектов, получивших широкую известность в народе. Этот список будет утверждён в течение двух-трёх месяцев после анализа Национальной комиссии, — пояснил Берик Абдыгалитулы.
В ходе мероприятия была презентована версия списка 100 объектов, определённых на национальном уровне. В этот перечень вошли и сакральные места, расположенные в Карагандинской области. Это Гора Ақмешіт (Улытау), Гора и пещера Бектау-ата, Теректи аулие, Мавзолей Алаша хана, Мавзолей Жошы хана, Мавзолей Домбауыла, Мавзолей Бухар жырау, Мечеть Кунанбая хаджи, Историко-культурный центр Первого Президента в Темиртау, Музей памяти жертв политических репрессий в посёлке Долинка.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ САКРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАЗАХСТАНА:

Особо почитаемые памятники природного наследия

  • Гора Ақмешіт (Улытау)
  • Пик Хан Тенгри
  • Гора Мұзтау (Белуха, Алтай)
  • Чарынский каньон
  • Гора Казыгурт
  • Пещеры Коныр-Аулие в горе Жамбакы и в Абайском районе
  • Историко-культурный комплекс «Отпан тау»
  • Гора и пещера Бектау-ата
  • Пещера Жылаған-ата

Археологические и архитектурные памятники

  • Городище Бозок
  • Боралдайские сакские курганы
  • Иссыкские сакские курганы
  • Археологический комплекс Танбалы (Тамгалы)
  • Теректи аулие
  • Археологический комплекс Бегазы Поселение Ботай
  • Могильники Берель, Шиликтинские курганы
  • Тюркские культовые памятники Мерке-Жайсан
  • Памятники Косбатыр-Кумай, примерно VI-VIII вв.
  • Крепость Акыртас, VIII-IX вв.

Крупные средневековые городские центры и столицы Казахского ханства

  • Городище Койлык
  • Городище Жанкент, V-ХV вв.
  • Городище Сыганак, VІ-ХІХ вв.
  • Городище Ширик-Рабат
  • Городище Жент
  • Городище Тараз, І-ХІХ вв.
  • Городище Сарайшык, ХІІІ-ХVI вв.
  • Городище Сауран, ХІІІ-ХVІІІ вв.
  • Городище Отырар, І-ХVІІІ вв.
  • Городище Созак, Х-ХVІІІ вв.
  • Городище Сайрам (Исфиджаб), XIII-XVII вв.
  • Городище Аккол-Жайылма
  • Городище (Теке) Жайык

Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения

  • Мавзолей-комплекс Х. А. Яссави (мавзолей Рабии Султана Бегима, XV в.; Большой Кылует,
  • XV в.; Городище Култобе (Яссы); Мавзолей Гауhар ана, ХІІ-ХІV вв.)
  • Мавзолей Арыстан баб, ХII в.
  • Мавзолей Ибраһим-ата, (XI-XII в.)
  • Мавзолей Карашаш-ана (XI-XII в.)
  • Мавзолей Карабура
  • Мавзолей Баба Тукти Шашты Азиз
  • Мавзолей Байдибек би, Домалақ-ана
  • Мазар Укаша ата, ІХ-Х вв.
  • Архитектурный комплекс Исмайл-ата, ХІ-ХІХ вв.
  • Некрополи и подземные мечети Мангыстау (Бекета-ата в местности Огыланды, XV в.;
  • Шопан-Ата, XV в.; Древний Бейнеу и Бекета-ата, XV в.; Караман-ата, XV в.; Масат-ата, XV в.; Шакпак-ата, XV в.; Султана-епе, Х- ХIХ вв. н. э.)
  • Некрополь Сисем-ата, ХIII-ХIХ вв.
  • Мавзолей Абат-Байтак (ХІV-ХV вв.)
  • Мавзолей Алаша хана
  • Мавзолей Жошы хана
  • Мавзолей Домбауыла
  • Екідін (Памятники раннего периода в Сарыторгае)
  • Мазар Козы-Корпеш и Баян-сулу
  • Мавзолей Машһур-Жусип Копейулы
  • Мавзолей Окшы ата
  • Мавзолей Хорасан-Ата, Мазар-комплекс Толегетай-Кылышты-ата, ХІ-ХІІ вв.
  • Комплекс Тектурмаса ХІV в.
  • Мавзолей (Аулие-ата) Карахана ХІІ в.
  • Мавзолей Айша биби. XV в.
  • Мавзолей Бабаджы Хатун, Х-ХІ вв.
  • Башня Бегим-ана, Х-ХІ вв.
  • Мемориальный комплекс Қорқыт-ата.
  • Некрополь Ушкан-Ата
  • Некрополь Акмешит
  • Мавзолей Бухар жырау
  • Мавзолей Ыргызбай-Ата
  • Вознесенский Кафедральный собор
  • Архитектурно-художественный комплекс «Жаркентская мечеть»
  • Мечеть Кунанбая хаджи
  • Храм Христа Спасителя, ХІХ в.

Сакральные места, связанные с историческими личностями

  • Мемориальный комплекс Кобыланды батыра в Жиренкопе
  • Мавзолей Есим хана
  • Ставка хана — Кокшетау
  • Поляна Абылай хана
  • Окжетпес
  • Пещера Кенесары
  • Мемориальный комплекс «Хан моласы» (XVIII в. Абулхайр хан)
  • Комплекс «Резиденция Абылай хана»
  • Мавзолей-некрополь Кабанбай батыра
  • Мавзолей «Райымбек батыр»
  • Мавзолей Тама Есет Кокыұлы, ХVІІІ в.
  • Мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров
  • Мазар Махамбета Утемисова
  • Мавзолеи предводителей восстания 1916 г. (место погребения А. Иманова; Комплексы Абдыгаппар и Кейкы батыра)
  • Дом Ахмета Байтурсынова (г. Алматы)
  • Мемориальный комплекс Ч. Валиханова в Алтынемеле
  • Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим»
  • Мавзолей И. Алтынсарина
  • Мавзолей Ж. Жабаева
  • Литературно-мемориальный дом Ф. М. Достоевского (г. Семей)
  • Мавзолей Мыржакыпа Дулатова
  • Мемориальный комплекс Т. Г. Шевченко (1847-1857 гг.)
  • Историко-культурный центр Первого Президента (г. Темиртау)
  • Сакральные места, связанные с историческими и политическими событиями
  • Памятник «Танбалы тас»
  • Место Орбулакского сражения
  • Место Булантинской битвы
  • Место Анракайской битвы
  • Монумент «Бірлік» (гора Ордабасы)
  • Исторический комплекс «Бокей Ордасы»
  • Монумент «Отан қорғаушылар» г. Астана
  • Мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР»
  • Площадь Республики г. Алматы (Монумент Независимости, «Тәуелсіздік таңы»)
  • Музей памяти жертв политических репрессий п. Долинка
  • Дом «Алаш арыстары» (г. Семей)
  • Монумент «Ашаршылық құрбандарына ескерткіш» г. Астана
  • Монумент, посвящённый жертвам Семипалатинского полигона — «Сильнее смерти» (г. Семей)
  • Монумент «Астана-Байтерек» г. Астана
  • Монумент «Қазақ елі» и Триумфальная арка «Мәңгілік ел» г. Астана
  • Список предоставил Центр «Сакральный Казахстан» Национального музея РК

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Автор: Корреспондент

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