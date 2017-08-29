Назначен прокурор Карагандинской области

С согласия Главы государства приказом Генерального прокурора РК Жакипа Асанова от 28 августа прокурором Карагандинской области назначен Марат Исламханович Сексембаев.

На этом посту Марат Сексембаев сменил Ибырая Ашимхановича Тлеугалеева, который занимал эту должность с 2016 года.

Марат Сексембаев — уроженец г. Аркалыка Тургайской области, родился в 1979 году. Закончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова.

В разное время занимал должности в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции. В 2014-2016 годах работал в должности заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2016 года и до момента назначения занимал должность начальника Департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры РК.