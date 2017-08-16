Находящегося под следствием темиртауского чиновника уличили в новых хищениях

Директор госпредприятия «Октжетпес-Т» Ерлан Утешев уже третий месяц сидит на скамье подсудимых по обвинению в присвоении и растрате вверенного чужого имущества.

Во время следствия вскрылись новые факты хищения денег. Эти эпизоды связаны с арендой спецтехники для проведения ремонтных работ на тепловых и водопроводных сетях, передаёт «Казинформ».

Прокурорская проверка показала, что госпредприятие фиктивно брало у фирм в аренду спецтехнику. Это выяснилось при изучении договоров, заключённых предприятием «Октжетпес-Т» с четырьмя ТОО. Во всех документах указывалась одна и та же машина, в то время как машина-клон не могла состоять одновременно на балансе всех четырёх фирм. Тем временем, бухгалтерия «Окжетпес-Т» официально перечисляла на счета этих фирм деньги за аренду. Суммы оплаты составляли от одного миллиона до более трёх миллионов тенге.

Таким образом, к расследованию Национальное бюро по противодействию коррупции на КГП «Окжетпес-Т» добавилось ещё одно уголовное дело.

«В настоящий момент выясняется, кому принадлежит транспорт, указанный в договорах с разными фирмами. Причастны ли к этим преступлениям должностные лица из руководящего состава госпредприятия «Окжетпес-Т», выясняется», – прокомментировали в прокуратуре Темиртау.

Уголовное дело расследуется по статье 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Директора ТОО «Окжетпес Т» Ерлана Утешева сотрудники антикоррупционной службы задержали 31 мая прямо на рабочем месте. Чиновник подозревается в присвоении или растрате вверенного ему чужого имущества.

В прошлом году коммунальному государственному предприятию «Окжетпес Т» было выделено из бюджета около 500 млн тенге на ремонт тепловых и водопроводных сетей. Деньги предприятию планировали перекинуть напрямую, без проведения тендера, что является нарушением законодательства. Контролирующие органы данный факт выявили, закупки были отменены, деньги возвращены в бюджет.

Но предполагается, что под эти деньги Ерлан Утешев уже закупил трубы на средства предприятия «Окжетпес Т». Причём платили за них как за новые, отдав 27 млн тенге. А по факту это было ржавое непригодное старьё.

До этого Ерлан Утешев уже получил скандальную известность, когда в 2013 году, будучи руководителем управления энергетики и коммунального хозяйства Караганды, управлял машиной в пьяном виде и совершил аварию, столкнувшись сразу с двумя автомобилями. В результате этого ДТП погибла 52-летняя пассажирка, находящаяся в одной из машин, ещё четверо пострадали. Утешеву удалось избежать уголовного наказания – дело закрыли за примирением сторон, а виновника ДТП на четыре года лишили прав. Также он был исключён из партии «Нур Отан».