Мухтар Кул-Мухаммед посетил Карагандинскую область

Основная цель посещения региона — ознакомление с реализацией ключевых инициатив Главы государства по поддержке бизнеса, модернизации производств, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

В Караганде Мухтар Кул-Мухаммед побывал на территории транспортно-логистического центра по обслуживанию и хранению лекарственных средств, изделий медицинского назначения. Комплекс был возведен благодаря «Дорожной карте бизнеса — 2020». Государство помогло предпринимателям провести необходимую инфраструктуру к объекту на 17 миллионов тенге, также этот проект был одобрен на субсидирование ставки вознаграждения по кредиту.

Еще одно современное производство — предприятие по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Завод расположен на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и не имеет аналогов в Центрально-Азиатском регионе. Проектная мощность индукционной плавильной печи — 22 740 тонн в год, а это переработка порядка 50 тысяч старых автомобилей. Из автохлама здесь собираются получать печное топливо, чугун, сталь, алюминий, сплавы цветных металлов, а также резиновую крошку. Данный проект реализован в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития.

Также Мухтар Кул-Мухаммед ознакомился с работой завода по изоляции труб ТОО «Изоплюс Центральная Азия». Здесь изготавливают продукцию для нефтепроводов и систем отопления по новой технологии, со встроенной системой контроля утечек.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» высоко оценил значимость и эффективность новых производств, подчеркнув, что к реализации задач, поставленных Главой государства, необходимо отнестись с максимальной ответственностью.

«Глава государства создал все необходимые условия для поступательного развития всей страны и каждого из нас. Разработана Стратегия «Казахстан — 2050», четко и ясно определен План нации «100 конкретных шагов», ежегодно выделяются триллионы тенге. Что теперь нам осталось? Только одно: засучив рукава приступить к осуществлению этих задач. В Караганде мы реально можем видеть результаты успешной реализации поручений Президента», — отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

Стоит отметить, что с открытием новых заводов и производств за последние несколько лет в Карагандинской области было создано свыше шести тысяч новых рабочих мест.