Санаторий Жосалы

МОН РК: Торжественные линейки пройдут 2 сентября

Корреспондент 8 часов назад Комментировать 21

В связи с праздниками, которые будут отмечаться 30 августа и 1 сентября, торжества, посвященные дню знаний, пройдут 2 сентября во всех школах.

О переносе линейки сообщило на официальной странице в Facebook МОН РК.

«В связи с праздниками, которые будут отмечаться 30 августа и 1 сентября, торжества, посвященные дню знаний, пройдут 2 сентября во всех школах», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в этом году первый день праздника Курбан-айт выпадает на 1 сентября. Поэтому 1 сентября 2017 года будет выходным в Казахстане.

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Автор: Корреспондент

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