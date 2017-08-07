Легенды футбола дали мастер-класс юным казахстанцам

Звезды мирового футбола прошлых лет дали мастер-класс около 300 казахстанским детям, передает МИА «Казинформ».

Футболисты дали уроки воспитанникам футбольных школ и детских домов Караганды и Мангистауской области. Детский дом «Таңшолпан» из Караганды приехал на Кубок «ЭКСПО» с помощью ФК «Шахтер». Так же на встрече были ребята из специализированного интерната Астаны.

Мастерству передачи мяча детей обучали аргентинец Эрнан Креспо, вошедший в список 125 лучших футболистов мира, который был составлен в 2004 году в честь 100-летия ФИФА, и обладатель «Золотого мяча» 1991 года Жан-Пьер Папен из Франции.

Как реализовывать пенальти, показывали итальянцы Марко Дельвеккио и Анджело Ди Ливио, португальцы Нуну Валенте и Бруну Башту учили ускорению во время игры.

Опытом с будущими футболистами поделились немцы Беньямин Лаут и Манфред Кальц, казахстанцы Мурат Тлешев и Руслан Гумар, россияне Сергей Кирьяков и Константин Головской.

Международный турнир EXPO 2017 Football Cup организован в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Проект аналогичен ежегодному московскому «Кубку легенд», в котором принимают участие футболисты, недавно завершившие свою карьеру.