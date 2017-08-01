Лауреатов премии «Аманат» наградили в Караганде

Восемь жителей Карагандинской области получили награду общественного признания «Аманат».

Их выбрали из 26 претендентов. Всего же на региональный этап конкурса было подано больше 100 заявок.

Премия «Аманат» была учреждена для поощрения людей, внесших ценный вклад в социально-экономическую и общественную жизнь страны, содействующих укреплению общечеловеческих ценностей, основанных на созидательном труде, добре и разуме. Об этом проекте было объявлено весной на форуме «G-Global. Мир ХХІ века».

Региональные этапы премии проходят в каждой области Казахстана. Первые премии вручили в Караганде. Номинантов выдвигали представители общественности. В жюри вошли известные карагандинцы, общественные деятели, представители политических партий, бизнес-сообщества, профсоюзов.

Лауреатами Премии общественного признания «Аманат» в Карагандинской области стали:

— Почетный гражданин Темиртау, ветеран металлургии Куаныш Омашев;

— Художник, почетный посол проекта «Атом» Карипбек Куюков;

— Почетный гражданин Караганды и Каркаралинского района Рымбала Омарбекова;

— Депутат областного маслихата, директор КГУ «Опорная школа (Ресурсный центр) на базе комплекса школа-детский сад» п. Шашубай Актогайского района Айман Тукбаева;

— Глава крестьянского хозяйства «Шығыс», депутат областного маслихата, меценат Шамиль Осин;

— Член Ассамблеи народа Казахстана, руководитель ОО «Карагандинский центр еврейской культуры» Вилен Молотов-Лучанский;

— Депутат Мажилиса Парламента РК, двукратный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Серик Сапиев;

— Заслуженный деятель Казахстана, актер театра и кино Кайрат Кемалов.

По всей республике награду получат 112 лауреатов премии. В финале от каждого региона будет выбран один победитель. Церемония вручения республиканской премии «Аманат» состоится в Астане в следующем году.