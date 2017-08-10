«Казпочта» в Караганде изменила режим работы

В карагандинских филиалах «Казпочты» изменился режим работы.

«Проводился мониторинг потока клиентов, количества проведённых операций в день каждым филиалом. На основании этих данных режим работы филиалов по всей стране изменён. Мы сейчас готовим новые вывески и таблички»,-рассказывает Сания Аймагамбетова, главный специалист сектора маркетинга карагандинского филиала АО «Казпочта».

Отделения «Казпочты» теперь будут работать с 9.00 до 19.00. В Карагандинской области на сегодняшний день на новый режим перешли 304 отделения.

Пункты почтовой связи при ЦОНах и госорганах, по-прежнему будут открыты до 20.00.