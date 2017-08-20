Казахстанских недропользователей обяжут предоставлять данные о выбросах парниковых газов

Недропользователей в Казахстане будут предоставлять данные о выбросах парниковых газов в режиме ондайн, передает 24.kz.

Вице-министр энергетики Гани Садибеков представил проект поправок по экологическим вопросам.

Речь в документе идет о создании перечня предприятий, которые оказывают на окружающую среду техногенное влияние. Его планируют внедрить в единую электронную систему до конца года. Сегодня общий объем накопленных отходов в Казахстане составляет около 100 миллионов тонн.

Поправки предусматривают и совершенствование системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

«Мы предполагаем, что за 2018 год у нас определится рынок, определятся потребности, излишки квот и наши предприятия будут иметь возможность реализовывать излишки квот на внутреннем рынке, также появится возможность их реализации на внешних рынках»,- сказал Гани Садибеков, вице-министр энергетики РК.