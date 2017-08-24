Казахстанский байкер-путешественник Дмитрий Петрухин рассказал о ДТП (Видео)

Утром 24 августа стало известно, что известный казахстанский байкер-путешественник Дмитрий Петрухин попал в больницу в России. Вечером novoetv.kz получило видеоответ от Дмитрия.

Новостные порталы Казахстана написали, что Дмитрий Петрухин находится в Черногорской межрайонной больнице № 1, куда он попал после ДТП в Республике Хакассия РФ.

Мотопутешественник был в эфире программы «Зеленая волна» на ТК «Новое телевидение» в августе 2015 года и рассказал о том, как совершил кругосветное путешествие на мотоцикле, как это возможно, что он видел в пути и с какими трудностями столкнулся.

Ведущий «Зеленой волны» Олег Чайка связался с байкером и получил от него видеоответ. Дмитрий шлет всем разволновавшимся привет из больницы и рассказывает детали происшествия. Желаем ему скорейшего выздоровления!

Напомним:

Дмитрий Петрухин с 1991 года активно возрождает мотокультуру в Казахстане.

С 2004 по 2014 годы путешественник объехал на мотоцикле все континенты, гордо пронеся флаг Казахстана по 150 странам мира.

Обладатель высших государственных наград — ордена «Достык» и «Курмет», которые получил из рук Президента Казахстана Н. А. Назарбаева.

С 2007 года является действующим депутатом маслихата Алматы, член партии «Нур Отан».

В 2012 году получил Орден «Полярная Звезда» и медаль 3 степени за кругосветную регату на яхте «Чокан Валиханов» — проект «ТЕРРАВИТА».

Трижды лауреат премии «Алтын-Адам»: 2007, 2009 и 2014 гг. в номинации человек года «Патриот Страны».

В 2013 году получил премию «Народное Признание». Имеет 5 государственных медалей и множество грамот.