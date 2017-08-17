Казахмыс и Казцинк подозревают в нарушении антимонопольного законодательства

По факту нарушений законодательства в области защиты конкуренции проводятся антимонопольные расследования в отношении ТОО «Корпорация «Казахмыс» и ТОО «Казцинк».

Как сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики, в действиях товариществ усматриваются признаки картеля на рынке поставки серной кислоты для ТОО «Торгово-транспортная компания», приведших к установлению цен на серную кислоту, искажению итогов конкурсов, разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи и составу продавцов.

«Состоялось заседание Согласительной комиссии. Большинством голосов рекомендовано доработать проект заключения с учетом замечаний и предложений представителей Казахмыса и Казцинка, — сообщили в комитете.

Картель — форма монополистического объединения или соглашения. Объектами соглашения могут быть ценообразование, сферы влияния, условия продаж, использование патентов, регулирование объемов производства, согласование условий сбыта продукции, наем рабочих. Затрудняет функционирование рыночных механизмов. В ряде стран картели запрещены.