Карагандинские педагоги будут получать гранты за подготовку призёров олимпиад

В Карагандинской области с нового учебного года решили поощрять учителей, подготовивших победителей и призёров олимпиад и соревнований республиканского и международного масштаба.

Об этом стало известно в ходе традиционной Августовской конференции работников образования.

— У нас есть ряд предложений, направленных на повышение престижа педагогов, мотивацию учителей на творческую работу. Во-первых, это учреждение грантов для педагогов, подготовивших победителей и призёров олимпиад и соревнований на республиканском и международном уровнях. Во-вторых, проведение олимпиады среди учителей. В качестве поощрения 30 победителей поедут на один месяц на стажировку за рубеж, — рассказал руководитель областного Управления образования Асхат Аймагамбетов.

Аким области Ерлан Кошанов поддержал эту идею. На конференции сумму материального вознаграждения не уточнили. Отметили, что это будет приятным сюрпризом для педагогов.

Глава региона также поручил акимам городов и районов разработать программу поддержки молодых учителей. При этом каждый специалист должен быть обеспечен соцпакетом.

Кроме того, в области создадут электронную биржу педагогических кадров: в регионе имеется дефицит учителей, не хватает предметников — математиков, физиков, химиков и биологов.

— Создание электронной биржи позволит прогнозировать потребность и своевременно заполнять вакансии. Будет сформирована единая база вакансий и педагогов, ищущих работу. Это даст директорам школ возможность выбрать наиболее квалифицированные педагогические кадры. И, самое главное, создание электронной базы позволит обеспечить прозрачность процедуры приёма на работу, — отметил Асхат Аймагамбетов.

Ещё один проект направлен на повышение квалификации управленцев. Директоров карагандинских школ за счёт бюджетных средств будут отправлять на стажировку за рубеж.

— Действительно, мало слышать и читать, гораздо лучше увидеть всё собственными глазами, — согласился с предложением Ерлан Кошанов. — Поэтому для эффективной работы директорам надо изучать опыт своих коллег. Мы вас поддержим в этом вопросе. Поручаю в месячный срок разработать программу стажировки в лучших школах страны, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, пересмотрите систему проведения аттестации педагогов — нам необходимо перевести процедуру в электронный формат.

На конференции глава региона подчеркнул значимость и роль учителя в обществе.

— Я с огромным уважением и трепетом отношусь к труду учителя, так как сам вырос в семье педагогов. Быть педагогом — это ответственно, сложно, но, в то же время, почётно, ведь учитель влияет на формирование человека и его судьбу, — сказал Ерлан Кошанов. — Не случайны слова Уинстона Черчилля: «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министрам остаётся только мечтать». Именно от вашего труда зависит выполнение задач, поставленных главой государства перед образованием, конкурентоспособность и будущее нашей нации.

Конференция завершилась вручением наград лучшим педагогам от Министерства образования и науки РК и акима области. А молодым специалистам вручили ноутбуки.