Карагандинская область в числе регионов с самыми высокими показатели онкозаболеваемости

В 2016 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 199,1 на 100 тыс населения против 207,7 в 2015 году, передает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

Наиболее высокие показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями наблюдаются в Северо — Казахстанской (337,8), Павлодарской (302,3), Костанайской (299,8), Восточно-Казахстанской (297,5), Карагандинской (289,8) областях, что объясняется увеличением выявляемости в ходе проведения скрининговых исследований на выявление онкозаболеваний на ранних стадиях.

Благодаря своевременной диагностике наблюдается снижение удельного веса запущенных случаев (поздняя диагностика). Положительная динамика в разрезе смотровых и онкологических кабинетов позволила увеличить своевременную диагностику рака, благодаря которому можно увидеть улучшение ситуации в целом и достаточную эффективность скрининговых программ.

В 2016 году было выявлено 36 998 пациентов с первичными злокачественными новообразованиями (ЗН), при этом снизилось количество раков выявленных пассивно, по самообращаемости до 80,1% и увеличилось активное выявление по скринингам до 7,9%, а в результате профилактических осмотров до 12%.

В 2016 году в результате онкологических скринингов выявлено 2204 случаев рака (рак молочной железы – 895 (I стадия – 39,1%), рак шейки матки – 189 (I стадия – 54%), колоректальный рак — 475 (I стадия – 21,1%), рак предстательной железы – 412 (I стадия –38,8%), рак пищевода и желудка – 221 (I стадия – 22,6%), гепатоцеллюлярного рака печени-12.

В I полугодие 2017 года уже обследовано 3618842 человек, из них у 123992 получены положительные результаты скринингов и 106608 человек после данных исследований взято на диспансерный учет.

Изменения в социальных и экологических детерминантах здоровья, демографической ситуации и факторах образа жизни изменили бремя болезней: сегодня основная часть бремени болезни и смертей приходится на пять основных неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, психические расстройства и диабет.

Это имеет существенные социально-экономические последствия и создает преграды на пути развития здравоохранения и страны в целом.

В структуре общей смертности более 50% составляют болезни системы кровообращения (ОНМК, инфаркт миокарда), злокачественные новообразования, несчастные случаи, травмы и отравления.

По итогам 2016 года показатель заболеваемости всего населения республики составил 56823,0 на 100 тыс населения против 52410,7 в аналогичном периоде 2015 года. Из них показатель заболеваемости болезней системы кровообращения (БСК) в 2016 году составил 2413,0 на 100 тыс населения. Высокие показатели данной заболеваемости отмечаются в городе Алматы (3180,1) и Северо-Казахстанской (3137,3), Восточно-Казахстанской (2999,3), Южно-Казахстанской (2807,8), Жамбылской (2703,7) и Кызылординской (2683,1) областях. По итогам 2016 года смертность от БСК снизилась на 7%, в том числе от ОИМ — на 10%, от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – на 9,4%.