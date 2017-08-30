Из-за сына-афериста пенсионеры могут лишиться квартиры в Караганде

Судебные разбирательства проходят в суде Октябрьского района Караганды.

Карагандинские пенсионеры Болат и Токаш Ныгмановы могут лишиться квартиры из-за грехов сына-афериста. Сырым Ныгманов получил срок за мошенничество.

Пожилая пара судится с частным судебным исполнителем Гафуром Нурпеисовым, который, по их мнению, незаконно хочет выселить семью из квартиры.

«В 2005 году, поддавшись уговорам сына переехать в более тихий район, я продал свою квартиру в Майкудуке и передал вырученные деньги от продажи на покупку новой квартиры. Сырым купил квартиру, вместе с семьей мы переехали. После этого сын сразу уехал в неизвестном направлении, а спустя год я узнал, что квартиру он купил не за наличный расчет и не на мое имя, а оформил ипотечный займ в «Народном банке». Так и не найдя сына, я сам стал выплачивать ипотеку. В 2015 году долг был погашен», — рассказал 77-летний Болат Ныгманов.

Проблемы начались в 2017 году, когда пенсионеры узнали, что их пропавший сын находится в тюрьме.

Выяснилось, что в 2016 году его осудили за мошенничество в Петропавловске.

«Сын, оказывается, обещал людям земли, брал деньги и был таков. В бегах он был долго. Его поймали и посадили. И вот звонит мне месяц назад мой внук и говорит, что, по словам адвоката Сырыма, наша квартира продана с торгов, так как имущество конфисковано по приговору суда Петропавловска», — добавила пенсионерка Токаш Ныгманова.

В Интернете семья нашла постановление суда. В документе указывается, что Сырым Ныгманов совершал преступления в период с 2012 по 2014 годы.

По словам Болата и Токаш Ныгмановых, у них имеются все необходимые документы, свидетельствующие о том, что они сами погасили ипотечный кредит в банке. Однако судебный исполнитель настаивает на их немедленном выселении.

«Это наше единственное жилье. Пусть сын сам возвращает людям то, что забрал у них. Также суд не установил, что наша квартира была приобретена на денежные средства, добытые преступным путем. В приговоре не указано, что квартира подлежит конфискации», — отметил пенсионер.

Согласно статьи 48 УК РК конфискации подлежит имущество, добытое преступным путем либо на средства, добытые противозаконным путем.

В суде Октябрьского района Караганды пенсионеры пытаются доказать, что проведенные судебным исполнителем торги, на которых продана квартира, недействительны.

«Мы считаем, что судебным исполнителем были нарушены мои права, так как перед проведением торгов он должен был проверить факт проживания других лиц в квартире, в том числе несовершеннолетних. В квартире с нами проживают второй сын и невестка, которые ухаживают за нами. Вот теперь мы всей семьей можем оказаться на улице», — сказал Болат Ныгманов.

На первом разбирательстве судья заслушал всех участников процесса. В сентябре состоится второе судебное разбирательством по этому делу.

По материалам Today.kz