Из-за ремонта теплосети в Караганде снова перекрыли дорогу (Схема)

На 10 дней в Караганде будет затрудненно движение из-за замены теплосети.

С 11 по 21 августа из-за замены теплосети будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Воинов-Интернационалистов от улицы Алиханова, 2 (Департамент здравоохранения) до проспекта Б.Жырау, 51/1 (ТД «KIMEX»).