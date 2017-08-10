Санаторий Жосалы

Из-за ремонта теплосети в Караганде снова перекрыли дорогу (Схема)

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 13

На 10 дней в Караганде будет затрудненно движение из-за замены теплосети.

С 11 по 21 августа из-за замены теплосети будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Воинов-Интернационалистов от улицы Алиханова, 2 (Департамент здравоохранения) до проспекта Б.Жырау, 51/1 (ТД «KIMEX»).

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Автор: Корреспондент

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