Гороскоп 3 августа

Овны — День потребует максимальной концентрации сил. Возникающие вопросы не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими.

Тельцы — В деловых вопросах не разменивайтесь по мелочам, четко определитесь с приоритетами. Придется идти на компромисс, чтобы сохранить покой в доме и равновесие в отношениях с окружающими.

Близнецы — Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал реализуйте там, где вас действительно поймут. Не раздавайте обещаний, которые не в состоянии выполнить.

Раки — Если проявите выдержку и целеустремленность, свернете любые горы. Переговоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне. День благоприятен для поиска второй половины.

Львы — Вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Старайтесь не тратить время впустую. День располагает к романтическому настрою и гармоничным отношениям с любимым человеком.

Девы — Придется затратить много сил. Если у вас есть нереализованные идеи, сейчас самое время заняться их осуществлением. Данный день предполагает активное общение, обмен информацией.

Весы — На работе не следует форсировать события. Нужно упорно продолжать начатые дела. Тем более что на помощь коллег вряд ли стоит надеяться, но она подоспеет вовремя с совершенно неожиданной стороны.

Скорпионы — Никаких неблагоприятных событий произойти не должно, поэтому можете смело расписывать день так, как вам захочется. Постарайтесь решить вопросы, которые были отложены до лучших времен.

Стрельцы — День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение.

Козероги — Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам, исходящим от людей, с которыми вы работаете и от которых зависите в той или иной степени. Руководство должно заметить ваши старания и заслуги.

Водолеи — В этот день больше внимания уделяйте поиску полезной информации. Выступайте инициатором встреч с друзьями, близкими людьми, организуйте совместные развлекательные мероприятия.

Рыбы — Займитесь делами, до которых у вас давно не доходили руки. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете. Тем более, что высокая загруженность не позволит выяснять отношения с близкими людьми.