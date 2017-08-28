Гороскоп 28 августа

Овны — Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньших усилий и времени.

Тельцы — Будьте осторожны в обещаниях или делах, связанных с заключением долгосрочных договоров. Взвешивайте каждый шаг. Не будьте излишне доверчивы к людям.

Близнецы — Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы и подарки судьбы. Вероятно, сегодня все дела, так или иначе, будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды.

Раки — Повышение жизненной активности может сильно повлиять на профессиональную деятельность, на отношения с друзьями и вообще на дальнейшую судьбу. Возможно, вас ожидает личное счастье, не упустите свой шанс.

Львы — На работе и дома восстановится стабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и четко определить свои возможности. Стремление отстаивать свои взгляды и откровенность мешают вам думать о собственной прибыли.

Девы — Благоприятный день для активных действий в сфере коммерческих сделок и торговых соглашений. Вероятно, совет друзей окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Весы — Благоприятный день. Вероятны финансовые поступления, удача в сфере профессиональной деятельности. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы — это поможет вам эффективно решить все дела.

Скорпионы — Обладая врожденным чувством справедливости, любое нарушение ее вы будете рассматривать как сигнал к протесту. Если вы не сумеете проявить тактичность в делах, то можете неумышленно настроить против себя людей.

Стрельцы — Благоприятный день. Вероятно, появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни не исключены ревность или необоснованные обиды.

Козероги — Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за упрямства или излишней настойчивости вероятны недоразумения с коллегами или конфликты с начальством.

Водолеи — Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована вся неделя. Они могут быть связаны с детьми, творчеством, личным успехом. Рекомендуется сегодня начинать реализацию своих планов.

Рыбы — Не стоит назначать на этот день деловые встречи или приглашать гостей. Не исключено, что ваши действия будут носить непредсказуемый, импульсивный характер. Вам необходим отдых и внимательное отношение к своему здоровью.