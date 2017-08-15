Гороскоп 15 августа

Овен — День благоприятен для общения и установления новых отношений, сулит поддержку высших сил и влиятельных покровителей. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены.

Телец — Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только помешает делам и вызовет множество ненужных проблем. Возможно столкновение с непониманием, грубостью или обманом.

Близнецы — Хороший день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Возможно, вас ждут большие и приятные перемены.

Рак — Сегодня очень вероятна незапланированная поездка. Звезды не советуют заниматься решением сердечных вопросов. Целиком положитесь на свою интуицию.

Лев — В первой половине дня исключите коммерческие сделки. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции: покровительство и властность могут быть восприняты как тирания.

Дева — Здравый смысл и точный расчет могут уберечь вас от серьезных ошибок. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом. Поменьше эмоций, побольше осторожности — вот девиз этого дня.

Весы — Вам придется потратить время и силы на решение отложенных проблем в отношениях с окружающими, пересмотреть намеченные планы. Денежных поступлений не предвидится, но некоторое улучшение материального положения все же возможно.

Скорпион — Вашу целеустремленность и творческий подход к любому делу принесут ощутимые результаты. Возможно потепление в натянутых отношениях со старшими Членами семьи. Интересы близких тоже потребуют от вас сегодня внимания и личного участия.

Стрелец — Благоприятный день. Следует обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения или новые знакомства и использовать их с максимальной выгодой для себя.

Козерог — Благоприятный день для реализации свежих творческих идей или нестандартного решения старых проблем. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола.

Водолей — День отмечен нерешительностью и сомнениями. Ирония и оптимизм помогут снизить негативные тенденции дня, также сегодня полезно прогуляться на свежем воздухе.

Рыбы — День, благоприятный для заключения сделок, деловых встреч. Вероятно получение новых интересных предложений. Сегодня возможны находки давно утерянных вещей или неожиданная встреча с давним другом.