Гороскоп 14 августа

Овен — Этот день является нестабильным периодом с точки зрения эмоций. Можно завершать ранее начатые дела. За новые проекты в это время следует браться с предельной осторожностью.

Телец — Сейчас вы можете оказаться в двояком положении: с одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком.

Близнецы — В этот день все у вас будет получаться, и вы останетесь довольны собой. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в постарайтесь не подводить их.

Рак — Не ждите головокружительных успехов в профессиональной сфере. Даже если будете стараться изо всех сил, то либо у вас не все получится, либо ваш результат будут явно занижать.

Лев — Если в этот день не удастся решить какие-то вопросы, не огорчайтесь. К сожалению, не все зависит только от вас, иногда обстоятельства перемешивают все карты.

Дева — Не все сейчас будет даваться вам без усилий. Это период, когда придется быть откровенным с самим собой и не уходить от возникших проблем.

Весы — Период благоприятен во многих отношениях. Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки.

Скорпион — Будьте осторожными в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Причем, эти люди будут производить впечатление порядочных.

Стрелец — Сейчас идет не самый удачный период в жизни. На вашем пути может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые будет довольно трудно.

Козерог — День пролетит в повседневных хлопотах. Постарайтесь наполнить свой рабочий график различными делами, так как в скором времени у вас до многого просто руки не будут доходить.

Водолей — День благоприятен для увеселительных мероприятий, а также для встреч и переговоров. Если вы соберетесь в гости со своей половинкой, то постарайтесь не обделить ее вниманием.

Рыбы — Многое само будет плыть вам в руки, и останется только брать то, что окажется наиболее интересным и перспективным. Возможно, именно сейчас представится шанс улучшить материальное положение, продвинуться по служебной лестнице.