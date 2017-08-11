Гороскоп 11 августа

Овен — Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам.

Телец — Этот день благоприятен для того, чтобы привести свой внутренний мир в гармоничное состояние. На профессиональную сферу деятельности можете не затрачивать много энергии и времени.

Близнецы — Вы сможете осуществить многое из задуманного. Но если почувствуете, что где-то не все гладко получается, не идите напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата.

Рак — На данном этапе вас могут подстерегать различного рода искушения, порой довольно серьезные. Но если вы все обдумаете, то вряд ли попадетесь в сети обольщения и обмана.

Лев — То, на что вы сейчас рассчитываете, сбудется только отчасти. С руководящими лицами не стоит вступать в дискуссию, а тем более — качать права. Сейчас вас будут встречать не по одежке, а по уму.

Дева — Если в последнее время ваш организм работал на износ, то пора бы дать ему передохнуть. Постарайтесь сами разнообразить свой досуг и наполнить жизнь сочными красками.

Весы — В данный момент ваши деловые качества могут сослужить вам хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы не слишком хорошо знаете.

Скорпион — Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры ни к чему не приведут, свою правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу.

Стрелец — Ближайший день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем, как приступить к активным действиям, выработайте четкий план.

Козерог — В ближайшее время все вам будет удаваться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему.

Водолей — Постарайтесь быть предельно честными и откровенными с людьми, которые вам небезразличны. Любая фальшь не останется незамеченной, и в ближайшее время правда откроется.

Рыбы — На данный момент глобальных событий не ожидается, а с повседневными делами вы справитесь без труда. Со стороны близких гарантирована поддержка.