Для школьников Карагандинской области провели экскурсии по историческим местам

Для школьников из Жезказгана, Сатпаева и Осакаровского района провели экскурсии по историческим местам Карагандинской области.

Экскурсии для них провели в рамках программы «Рухани жаңғыру».

В прошлую пятницу 40 учеников из Жезказгана и Сатпаева посетили мавзолеи Жошы Хана, Алаша Хана и Домбауыл. Детям рассказали об истории создания памятников архитектуры и людях, для которых их возвели. Экскурсию организовали по инициативе Управления образования Карагандинской области, в рамках проекта «Менин Отаным — Казахстан», под эгидой республиканской программы «Рухани жаңғыру».

В тот же день 20 школьников из Осакаровского района побывали в Темиртау, в Историко-культурном центре Первого Президента, где им рассказали об истории становления Независимого Казахстана.

На этом проект «Менин Отаным — Казахстан» для школьников нашей области не заканчивается. На этой неделе еще 20 учеников отправятся на экскурсию в Музей памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка.