Для борьбы с правонарушителями в Сатпаеве запустили чат в мессенджере

Telegram-чат для борьбы с правонарушениями запустили в Сатпаеве, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе прокуратуры Карагандинской области сказали, что чат «Правопорядок города Сатпаев» создан для быстрого и эффективного реагирования на обращения жителей города по вопросам борьбы с преступностью.

«Участниками канала являются аким, прокурор, руководители правоохранительных и местных исполнительных органов города, КСК, участковые инспекторы полиции, а также жители города», — рассказали в ведомстве.

Теперь каждый желающий может подключиться к чату в мессенджере Telegram, информировать через него о нарушениях общественного порядка. А сотрудники полиции будут оперативно реагировать на сообщения, и сообщать о результатах в чате.

Для подключения необходимо установить бесплатное приложение «Telegram» на смартфон (приложение доступно в App Store, Google Play), зарегистрироваться и браузере мобильного телефона набрать короткую ссылку satpaevdvd и подписаться на чат.