Какие болезни будут лечить в Казахстане бесплатно без медстраховки

В министерстве здравоохранения Казахстана утвердили перечень заболеваний, которые будут лечиться бесплатно вне зависимости от медицинского страхования, так как представляют опасность для окружающих, передает пресс-служба ведомства.

В перечень социально значимых заболеваний вошли: туберкулез, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека; вирусный гепатит В, С, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, детский церебральный паралич, инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), ревматизм, системные поражения соединительной ткани, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, орфанные заболевания.

«В список заболеваний, представляющих опасность для окружающих, вошли 16 заболеваний: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека, туберкулез, геморрагические лихорадки, дифтерия, менингококковая инфекция, полиомиелит, психические расстройства и расстройства поведения, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, сибирская язва (легочная форма), холера, чума, брюшной тиф, вирусный гепатит А, туляремия», — добавили в ведомстве.

Напомним, с 1 января 2018 года все казахстанцы будут получать медицинские услуги по системе ОСМС. Оплачивать взносы в фонд уже с 1 июля 2017 года начали работодатели и физлица, получающие доходы по договорам.