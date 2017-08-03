Автоледи, которая прокатила подругу на крыше машины, оштрафована в Темиртау (Видео)

В социальных сетях появилось видео, где женщина управляет автомобилем, а ее подруга по пояс выглянула из люка и ехала в таком рискованном положении, передает МИА «Казинформ».
Кроме нарушения правил перевозок пассажиров, девушка повернула направо с той полосы, с которой это запрещено.
«Сотрудниками местной полицейской службы УВД Темиртау установлена личность водителя марки «Hyundai». Она привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 593 кодекса «Об административных правонарушениях»,- сказали представители закона.
Нарушение звучит как «несоблюдение правил перевозки пассажиров». А также привлечена к ответственности по части 1 статьи 595 кодекса
«Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед перестроением, поворотом, разворотом или остановки», — сообщили в пресс-центре местной полицейской службы.
Общая сумма штрафа по двум протоколам составила 10 месячных расчетных показателей — это 22 тысячи 690 тенге.
«Подобные выходки недопустимы, так как создают угрозу безопасности не только других участников дорожного движения, но и для себя», — сообщили в пресс-центре местной полицейской службы.