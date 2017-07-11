Жезказганский музей представляет выставку «Немые свидетели истории»

10 июля в Областном историко-краеведческом музее в рамках «Недели музеев Карагандинской области» открылась выставка Жезказганского историко-археологического музея. Экспозиция называется «Немые свидетели истории».

Здесь представлены самые ценные экспонаты музея, собранные за всю его историю с 1978 года.

На выставке можно познакомиться с историей Улытау-Жезказганского региона. Стенды с экспонатами разделены по темам: «Седые тропы Сарыарки», «Памятники — немые свидетели истории», «Живая связь времен».

— Наш музей был создан в 1978 году. На сегодняшний день в нем хранится около 50 тысяч экспонатов, среди которых есть очень редкие. На выставку мы привезли 70 экспонатов, все они — оригиналы. В этом году у нас проводилась акция «Оставь свое имя в истории». В рамках этой акции потомки акына Тайжана Калмагамбетова передали в наш музей его гармошку, которую мы также привезли сюда на выставку, — рассказала директор Жезказганского историко-археологического музея Раушан Каппарова.

Посетители выставки смогут увидеть изготовленные из кожи, дерева и металла посуду и утварь казахского народа, сосуд для хранения кумыса, кожаный сосуд для дойки кобылицы, футляр для пиал, мужские пояса, женские ювелирные украшения.

Выставка Жезказганского историко-археологического музея продлится до 17 июля. Увидеть ее можно в залах Карагандинского областного историко-краеведческого музея по адресу: ул. Ерубаева, 38. Вход свободный.