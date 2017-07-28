За преподавание предметов на английском учителям Казахстана будут доплачивать

Про доплату за преподавание на иностранном языке сказала заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования Зейнеп Максутова, передает 24.kz.

По ее словам, надбавка к зарплате англоязычным педагогам составит порядка 35 тысяч тенге.

Уже с 1 сентября приступят к преподаванию на иностранном языке чуть более 1000 учителей. Курсы английского длились от 3 до 10 месяцев в зависимости от базовых знаний.

Напомним, к 2019 году во всех школах страны будет внедрено трехъязычное образование. По мнению специалистов, новшество не должно понизить уровень знаний школьников.

«Это будет поэтапный процесс. Может, через 3 года школа уже будет готова, ученики будут готовы. Это всё будет анализироваться. Не для ухудшения, а, наоборот, для улучшения качества образования. Тем более у нас английский язык введен с 2013 года, как предмет с 1 класса. С прошлого года он увеличен на 1 час. То есть дети уже будут владеть английским языком, и для них это не составит труда», — сказала Зейнеп Максутова, зам. директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.