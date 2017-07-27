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За получение взятки задержан чиновник в Карагандинской области

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 9

При получении взятки задержан замакима Абайского района, передает Kapital.kz.

Чиновник получил 1,5 млн тенге от директора частной компании 25 июля.

«Денежные средства получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы „Развитие регионов 2020“ и дальнейшее покровительство», — говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции.

Сулейменов задержан и водворен в ИВС УВД города Караганды.

Проводится досудебное расследование.

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Автор: Корреспондент

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