За получение взятки задержан чиновник в Карагандинской области

При получении взятки задержан замакима Абайского района, передает Kapital.kz.

Чиновник получил 1,5 млн тенге от директора частной компании 25 июля.

«Денежные средства получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы „Развитие регионов 2020“ и дальнейшее покровительство», — говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции.

Сулейменов задержан и водворен в ИВС УВД города Караганды.

Проводится досудебное расследование.