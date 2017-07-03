ЯРКОКРОСС-2017: яркий забег в Караганде (Фотоотчет)

ЯРКОкросс прошел в Караганде 2 июля. Как это было, вам расскажет novoetv.kz

В первое воскресенье июля многие жители Караганды бодрствовали с раннего утра: с 9 утра возле главной сцены Центрального городского парка собирались люди в белых футболках. И это несмотря на то, что сам забег был назначен только на 11 утра! Настроение пришедшим поднимала зажигательная музыка.

По словам главного организатора ЯРКОкросса Александры Комлевой, участие в Караганде приняли более 1500 тысяч человек! Самому младшему карагандинцу, который прошел дистанцию с помощью родителей — шесть месяцев, а самому старшему – 92 года. Организатор напомнила, что главная цель забега – благотворительная: все вырученные деньги пойдут на посадку деревьев в нашем городе. Перед забегом Александра пожелала всем вспомнить детство и хорошо отдохнуть.

Краски хватило всем! По всему Казахстану приготовили 15 тонн разноцветной пудры! Волонтеры на станциях щедро осыпали людей в белых футболках. Шансов остаться белым не было ни у кого!

Из-за большого количества желающих пробежать или пройти дистанцию, в каждом забеге участие принимали не более 100 человек. Пока одни превращались в ярких людей, остальные могли послушать хорошую музыку или посмотреть танцевальные номера, которые показывали для карагандинцев со сцены.

Конечно, самой яркой точкой забега было яркооблоко – это когда все участники одновременно подбросили краску над головой.

Корни у ЯРКОкросса индийские, от праздника Холи , или как его еще называют – фестиваль красок. В Индии его празднуют несколько дней, встречая весну.

Тема пятого, юбилейного забега – гавайская! Команда novoetv.kz тоже была на празднике красок и специально для вас подготовила фотоотчет.