В Темиртау произошло новое смертельное ЧП из-за старого картофеля

В Темиртау мужчина погиб, а его гражданская супруга попала в реанимацию из-за прошлогоднего картофеля, сообщают «Криминальные новости».

ЧП случилось в районе Cоцгород в частном секторе днем 9 июля. «Это произошло на улице Клочкова. Хозяин дома 1980 года рождения, его сожительница — 1977-го. Они вместе с друзьями находились в гараже. Мужчина решил спуститься за вареньем в кессон. Когда он достиг пола, то сразу потерял сознание. За ним полезла супруга, но и она, спустившись, отключилась. Хорошо, что в гараже были друзья хозяев, они сразу вызвали скорую, потом нашли веревки и спустились в погреб, который уже немного проветрился. Сначала вытащили на поверхность женщину, она пришла в сознание. Потом мужчину. Позже врачи констатировали его смерть… Причиной гибели стали скопившиеся в кессоне газы, образовавшиеся от гниения старых овощных запасов, в основном от картофеля», — рассказал начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС Темиртау Александр Назаров.

Ранее подобная трагедия случилась в городе в конце июня. Тогда в гараже на улице Амангельды на глазах у пятилетнего племянника погибли муж и жена.

Спасатели предупреждают всех владельцев гаражей, что воздействие углекислого газа на организм человека происходит моментально. Прежде чем спуститься в погреб, нужно кинуть в него горящую бумагу. Если огонь быстро потух, значит, в помещении нет кислорода и спускаться в него нельзя.