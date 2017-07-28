В модернизацию карагандинского завода вложат деньги

В модернизацию завода по производству металлургического кремния в Караганде инвестируют 1,5 млрд тенге за два года ,передаёт primeminister.kz.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев осмотрел производственные цеха, в которых происходит выпуск, рафинирование и разливка расплава кремния, а также посетил склад промежуточного хранения кремния.

Председатель правления ТОО «Tau-Ken Temir» Мурат Жукенов доложил Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву об особенностях технологических процессов, а также о текущих достижениях и планах по развитию предприятия.

В 2018-2019 годах здесь планируется реализовать инвестиционную программу на сумму 1,5 млрд тенге, которая подразумевает строительство склада шихтовых материалов, обновление парка и модернизацию технологического оборудования.

Проектная мощность предприятия составляет 24 тыс. тонн металлургического кремния в год.

Преимущество проекта заключается в полной экспортоориентированности.

Продукция предприятия экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья — в частности, в США, страны ЕС, Россию и Белоруссию, при этом казахстанское содержание в продукции составляет 80 %.