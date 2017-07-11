В Казахстане запустят мобильное приложение «Патронажная медсестра»

Мобильное приложение «Патронажная медсестра» запустят к концу 2017 года, передает Today.kz.

Программа предназначена для патронажного сестринского обслуживания матери и ребенка без посещения поликлиники. Запустят его уже в ноябре 2017 года.

«В настоящее время ведется разработка мобильного приложения «Патронажная медсестра и уход за детьми раннего возраста». Оно предназначено для патронажного сестринского обслуживания матери и ребенка. Внедряемая система обеспечит предоставление полного спектра качественных услуг посещения на дому, а также улучшит координацию между системами здравоохранения, образования и социальной защиты. Запуск мобильного приложения запланирован на ноябрь 2017 года», — сообщил Елжан Биртанов.

С 2018 года будет доступен «Личный кабинет пациента», который предоставит гражданам онлайн-доступ к информации о состоянии своего здоровья.

«Кабинет обеспечит получение необходимой информации об услугах здравоохранения, предоставит возможность получения услуг здравоохранения посредством мобильных технологий. Предполагается, что до конца текущего года 100 процентов медицинских организаций будут обеспечены медицинскими информационными системами, что позволит всем медицинским организациям с 1 января 2019 года перейти на безбумажный формат работы», — добавил Биртанов.

Министр отметил, что этот формат предусматривает ведение медицинской документации в электронном виде при наличии медицинской информационной системы, электронные больничные листы, рецепты, амбулаторные карты и истории болезни.

К 2020 году в Минздраве планируют охватить все население электронными паспортами здоровья, который будет содержать в себе полную информацию о здоровье пациента.