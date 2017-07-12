В Казахстане дорожают лекарства

О поднятии цен на фармацевтические препараты сообщает мониторинговое агентство EnergyProm.

По итогам июня цены на антибиотики поднялись 25%, что является самым значительным ростом цен среди всех фармацевтических препаратов. К сравнению: антисептики за год подорожали на 11%, а витаминный препараты на 3,4%.

«В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их дефиците. МЗ РК введет систему регулирования цен на все лекарственные средства до конца текущего года. Государством будут установлены предельные цены: такая система не позволит производителям и дистрибьюторам в случае дефицита того или иного лекарства безосновательно завышать цену и получать сверхдоход.»,- сообщил Министр здравоохранения Елжан Биртанов.

На сегодняшний бесконтрольная система ценообразования начинается с того, что производители имеют право устанавливать любую цену продажи своих лекарств. Аптеки, в в сою очередь, имеют право на наценку, благодаря которой появляется сильный разброс цен в аптеках одного города, который достигает до 20%, в при дефиците препарата может вырасти до 200%.

Производство препаратов активно развивает казахстанский фармрынок. Так, выпуск основных фармацевтических продуктов за 2017 вырос вдвое и составил сразу 32,68 миллиарда тенге.

Производство непосредственно лекарств в Казахстане выросло сразу на 40% за год. Лидирует по выпуску лекарств Алматинская область — 4,77 тыс. тонн, на втором месте Алматы — 1,5 тысячи тонн, третье место среди регионов занимает Южно-Казахстанская область — 1,07 тысяч тонн.

Отметим, что рост заметен не только в производстве, но и в импорте фармацевтических препаратов. Так, по итогам прошедших месяцев 2017 года импорт медикаментов (не считая антибиотики) поднялся сразу в полтора раза, продажа в стране — на 46,8%, экспорт — на 19,3%. При этом казахстанским производителям удалось обеспечить 37,4% потребительского спроса.

На данный момент не удается перекрыть только потребность в импортозамещении- так, импорт покрывает 83,6% потребностей рынка.