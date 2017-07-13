В Каркаралинске появятся новые спортобъекты

Содействие в создании спортобъектов в Каркаралинске обещает депутат Серик Сапиев, передает МИА «Казинформ».

Депутаты Мажилиса Парламента Серик Сапиев и Нурлан Дулатбеков на встрече с молодежью Каркаралинского района пообещали оказать содействие в открытии спортивных комплексов.

Юные спортсмены попросили бывшего боксера Серика Сапиева, посодействовать на уровне правительства в вопросе строительства бассейна и спортивных залов.

Они показали в школах и во дворах спортивные площадки, которые оснащены инвентарем не должным образом.

«Я вижу в вас большой потенциал. Здоровый образ жизни — это будущее. Радует, что вы не имеете вредных привычек, не лежите на диване, а занимаетесь саморазвитием. Обязательно приложу усилия, чтобы в Каркаралинском районе появилось много подобных объектов», — сказал Серик Сапиев.

Вопрос развития спорта поднял перед Сапиевым и депутат Каркаралинского районного маслихата Канат Дюсенбаев. Беседа шла в общественной приемной районного филиала партии «Нур Отан».

«Каркаралинску необходим физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном», — сказал депутат, ответственный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» Канат Дюсенбаев.

К мажилисмену Нурлану Дулатбекову во время встречи с населением в общественной приемной поступила просьба помочь возвести мемориал Кунанбаю кажы и памятник «Үш арыс» Алихану Букейханову, Жакыпу Акбаеву, Алимхану Ермекову.