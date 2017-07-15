В Карагандинской области открылась первая углехимическая лаборатория

Первая в стране углехимическая лаборатория открылась в Карагандинской области.В Нуринском районе Карагандинской области на угольном разрезе «Шубарколь Премиум» состоялось открытие углехимической лаборатории. Ее аналогов нет в стране.

«Это наша первая углехимическая лаборатория SGS на территории Казахстана. SGS — глобальная компания, которая оказывает услуги в области инспекции и сертификации угля по всему миру. Открытие лаборатории поможет «Шубарколь Премиум» нарастить свою клиентскую базу и выйти на экспортные рынки. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Все мировые трейдеры принимают наши сертификаты и могут быть уверены в количестве и качестве отгружаемой продукции», — сказал руководитель Департамента минерального сырья Алексей Зотов на церемонии открытия.

Прежде пробы угля приходилось возить в российский Новокузнецк. Теперь есть возможность делать анализы на месте. На базе лаборатории будут выдавать сертификаты качества международного образца для угледобывающих предприятий.

«С компанией SGS нас связывают долгие партнерские отношения. Сегодня не просто рядовое событие – казалось бы, открытие простой химической лаборатории. Это большой шаг нашей компании «Шубарколь Премиум» на нашем непродолжительном пути. Компания мы молодая, быстро развивающаяся. Учитывая опыт SGS в управлении качеством угольной продукции, мы надеемся, что это даст большой толчок в продвижении именно нашего угля на рынке не только Казахстана, но и России», — заявил первый заместитель генерального директора угольного разреза «Шубарколь Премиум» Александр Лонтковский.

Сейчас углехимическая лаборатория проводит шесть видов работ:

определение содержания серы методом Эшка;

определение содержания золы;

определение выхода летучих веществ;

определение содержания общей влаги;

определение низшей и высшей теплоты сгорания топлива;

проведение ситового анализа.

В дальнейшем перечень услуг планируется расширить. Лаборатории предстоит аттестация. Сдать уголь на анализ могут все производители.