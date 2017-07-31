В Караганде работает один из лучших хирургов Казахстана

Один из лучших хирургов Казахстана- Азамат Жашкеев- работает в кардиохирургическом центре Караганды, передает МИА «Казинформ».

Карагандинец вошел в список общереспубликанского проекта «100 новых лиц Казахстана», куда включают только уникальных личностей.

Благодаря опыту и трудолюбию Азамата Жашкеева, кардиоцентр занимает лидирующие позиции в стране по эндоваскулярной хирургии. Азамат за более чем 20 лет своей практики провел более трех тысяч эндоваскулярных вмешательств на сосудах сердца и периферических сосудах. За каждой операцией стоит спасенная жизнь.

«Хирург — это очень ответственная профессия. Ты видишь бьющееся сердце или пульсирующий сосуд. Перед тобой — жизнь человека, и малейшая ошибка может стать роковой. Я не представляю себя в другой профессии. Самое приятное — когда на операционном столе оживает орган, который ты оперировал. Буквально на столе видишь результат своей работы. Пациента еще не сняли со стола, а ты уже видишь, что выполнил свою работу правильно», — говорит Азамат Жашкеев.

В Карагандинской области более 30-40 тысяч людей страдают сердечными заболеваниями. Самым опасным среди сердечно-сосудистых недугов является инфаркт миокарда.

«Самое печальное, что в последнее время в зоне риска находятся и молодые люди», — говорит Азамат Кенжинович.

«Внедрять новые технологии эндоваскулярных вмешательств на сосудах сердца и периферических сосудах я начал совместно с зарубежными специалистами с 2006 года. Очень рад, что наука не стоит на месте»,-говорит Азамат Жашкеев.

В настоящий момент Азамат Жашкеев является ведущим эндоваскулярным хирургом Карагандинской области. Под его руководством ежегодно выполняется более 3 тысяч эндоваскулярных вмешательств на сосудах сердца и периферических сосудах.

«Я не выбираю пациентов. Готов часами стоять за операционным столом, ведь для меня важно — помочь и спасти. Все люди одинаковые, когда лежат на операционном столе. И сердца одинаково хотят бесперебойно биться», — говорит хирург.

Коллеги называют Азамата Жешкенова врачом от бога.

«Наш заведующий — профессионал с большой буквы. Отделение сосудистой и эндоваскулярной хирургии, которым заведует Азамат Кенжинович, является единственным в регионе. Вне работы он замечательный товарищ, хорошей души человек. От него никогда не слышал дурного слова. Кардиохирурги занимаются исключительно сердцем», — говорит сосудистый хирург Олег Зверев.

В медицинскую сферу Азамат Жашкеев пришел в 1997 году стажерем-исследователем кафедры госпитальной хирургии Карагандинской государственной медицинской академии. В 1999 году стал работать врачом микрохирургом в областной клинической больнице. В 2006 году был принят сосудистым хирургом в кардиохирургический центр в отделение сосудистой хирургии. Прошел стажировку по рентген-эндоваскулярной хирургии в Новосибирске Российской Федерации.

Несмотря на признание коллег, Азамат Кенжинович продолжает постоянно учиться. Он ежегодно повышает свою квалификацию в таких странах, как Россия, США, Польша, Франция, Дания и Германия.