В Караганде пройдет фестиваль любительского кино «Аскар»

Фестиваль любительского кино пройдет в Караганде. К участию приглашают непрофессиональных режиссеров.

Заявки принимают по номинациям: игровой фильм, социальный ролик, документальный фильм, вайн, клип на авторскую песню, рекламный ролик, Timelaps и stop motion анимация.

Оценивать ролики будет экспертная комиссия, в которую вошли 12 человек — операторы, общественные деятели и журналисты.

Организаторами фестиваля стали основатель и руководитель информационного портала EKaraganda Сергей Забурдяев и руководитель карагандинского киноклуба Владимир Зуев.

— Раньше у нас в Караганде был фестиваль кино «Террикон», — говорит Сергей Забурдяев. — Но несколько лет назад по ряду причин его закрыли, и город остался без кинофестиваля. Поэтому мы решили вновь организовать фестиваль, чтобы молодые режиссеры могли проявлять себя, развивать свой талант.

Чтобы стать участником фестиваля, нужно загрузить свой фильм на сайт http://askarfest.kz. Жюри просмотрит все работы в режиме онлайн.

Таким образом, лично встретиться с экспертами режиссеры смогут лишь на церемонии награждения, которая пройдет 21 сентября в «EmpireClub».

Главным призом станет позолоченная статуэтка — «Аскар». Победители в номинациях получат стеклянные статуэтки.