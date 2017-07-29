В Караганде перекроют переезд (Схема)

В связи с путевыми работами на переезде в Караганде, его перекроют на выходных.

На балансе Карагандинской дистанции пути перекроют переезд с 29 июля по 30 июля.

Движение автотранспорта будет осуществляться через путепровод 719 км, расположенный в Октябрьском районе Караганды.