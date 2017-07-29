Санаторий Жосалы

В Караганде перекроют переезд (Схема)

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 13

В связи с путевыми работами на переезде в Караганде, его перекроют на выходных.

На балансе Карагандинской дистанции пути перекроют переезд с 29 июля по 30 июля.

Движение автотранспорта будет осуществляться через путепровод 719 км, расположенный в Октябрьском районе Караганды.

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Автор: Корреспондент

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