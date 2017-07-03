В Караганде открыли новый музей

Музей-шахта появился в Майкудуке на базе Карагандинского горно-индустриального колледжа.

Раньше это была учебная шахта, построенная в 1981 году, но вход был открыт только для студентов.

«Идея создать шахту-музей появилась, когда приехала мой научный руководитель из Шотландии. И я повез ее в музей Карлага. Но потом она попросила меня показать ей что-то, что наглядно демонстрирует Караганду как город шахтеров. А таких мест у нас нет. И вот тогда вместе с директором колледжа Геннадием Ивченко мы решили создать вот такой музей для всех желающих»,— рассказывает руководитель Управления образования Карагандинской области Асхат Аймагамбетов.

Перед спуском в шахту посетителям предстоит послушать лекцию о том, как на месте нынешней Караганды нашли угольные месторождения и как начали бурить первые шахты. После этого посетителей ведут на инструктаж и переодевают в спецодежду — штаны, куртки и каски с фонариками.

Сама шахта находится под землей, на глубине всего 15 метров. Подземный музей занимает территорию немногим больше сотни квадратных метров. Там установлено оборудование, на котором до сих пор работают в действующих шахтах. На каждом аппарате сейчас есть специальная наклейка, с помощью которой можно узнать всю информацию о том или ином устройстве. Для этого нужно установить на смартфон специальное приложение. Пока информация доступна лишь в текстовом виде на трех языках: русском, казахском и английском.

«Мы решили сделать это таким образом, чтобы не нужны были гиды и переводчик. Вскоре, через одну-две недели, мы заменим эти наклейки на QR-коды, чтобы стало еще проще. И, кроме того, добавим аудиофайлы, чтобы можно было не только читать, но и слушать», — рассказывает Асхат Аймагамбетов.

Каждому посетителю будут вручать сертификат о том, что он действительно спускался в шахту. А после посещения музея всех будет ждать упакованный в газету «тормозок» — два ломтя черного хлеба с маслом, пара кружочков колбасы и несколько перьев зеленого лука.

На выходе из музея появится сувенирная лавка.

Пока купить билет в музей-шахту можно будет только у туроператоров. Точная цена еще не установлена, но создатели музея уверяют, что она не превысит 500 тенге.