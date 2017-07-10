В Караганде на торги выставлено здание детской больницы

Пустующее здание Карагандинской детской больницы выставлено на торги в доверительное управление.

Как сообщили в управлении государственных закупок, новый управленец сможет полностью выкупить учреждение только через пять лет. До истечения этого срока он обязан сохранить профиль деятельности и регулярно обеспечивать персонал медицинским оборудованием.

«Учреждение будет передано юридическому лицу на пять лет в доверительное управление с правом последующего выкупа. Лицо, которое пожелает взять в доверительное управление больницу, обязано оказывать гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в порядке, установленном законодательством», — сообщили в управлении государственных закупок.

Чтобы частное лицо не сокращало количество коек и продолжало бесплатно принимать больных детей в рамках гарантированного государством объема бесплатной медпомощи, управление здравоохранения заключит с новым собственником меморандум.

Как известно, государство пошло на такой шаг в отношении ряда объектов, чтобы передать их в конкурентную среду и улучшить качество оказания услуг.