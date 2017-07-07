В Астане проходит ASTANA ART FEST 2017

ASTANA ART FEST – ежегодный международный культурный фестиваль, который проходит в Астане, передает novoetv.kz.

Фестиваль демонстрирует достижения в области культуры, среди которых: дизайн, архитектура, хореография, современное искусство, театр, научные и технические инновации, различные формы социальных практик: досуговых, образовательных, просветительских. Участники фестиваля – как молодые, так и именитые авторы из Казахстана, и гости из разных стран: Украина, Япония, Азербайджан, Армения, Россия, Узбекистан, Казахстан, Испания, США, Франция, Англия.

Изюминка фестиваля в том, что он проходит под открытым небом на бульваре Нуржол. И вчера, 6 июля, бульвар превратился в выставочный «павильон»

История ART FEST берёт своё начало с 2015 года, когда впервые на улице Астаны были обустроены площадки для выставок живописи и архитектурных проектов, фотоинсталляций, театрализованных шоу и представлений, музыкальных выступлений, мультимедийных выставок, воркшопов и творческих мастер-классов. В мероприятии приняли участие более 60 представителей творческих профессий и более 300 тысяч благодарных зрителей.

У open-air даже есть своя философия -живой и искренний обмен идеями, творческой энергией, опытом, знаниями на благо человечества.

В прямом эфире про фестиваль рассказывала Яна Малиновская — главный куратор «Astana Art Fest 2017», которая курирует его уже два года.

«Я думаю, что это очень важно. Астана — город молодой. И она только-только формирует характер своего пространства . И горожане только начинают выстраивать диалоги с этими пространствами, а он строится и еще развивается. И поэтому, подобные мероприятия нужны для того, чтобы у городского пространства был свой характер. Свой голос. Чтобы гаражане могли с ним взаимодействовать. Это мировая практика»,- рассказала Яна про идею фестиваля.

У фестиваля каждый год есть своя концепция, которая специально разрабатывается главным куратором- Яной, и поддерживается кураторами направлений.

В этом году у фестиваля направление номадизм.

Номадизм — это то же, что кочевничество; образ жизни скотоводов аридной (засушливой) зоны, бродячих охотников и собирателей. Все творческие личности, которые принимают участие в фестивале осмысливают кочевничество во всех его проявлениях.

Ербасы Нурдебеков, казахстанский художник, сделал контейнер, в котором живут эмигранты- гастарбайтеры. Сам контейнер с форточками. Зайти в «домик» невозможно, но от сквозняка они хлопают . А внутри, перемещаются маски-лица, которые художник слепил с гастарбайтеров.

» Они из комнаты в комнату перелетают осенью, весной возвращаются. Вот он видит их как перелетных птиц, как журавлей. Это вот такие работы, осмысляющие»,— поделилась своим мнением Яна.

В музыкальной части выставки можно увидеть проект Виктора Кочеткова, который так и называется — «номад». Виктор путешествовал по Казахстану и собирал кадры для видео. На фестивале он исполняет под гитару песню собственного сочинения, а фоном для его выступления служит видео.

А для любителей поговорить и поспорить на серьезные темы есть арт-форумы. Там обсуждаются не только культурологические темы, но и экологические, социальные и политические.

После фестиваля некоторые инсталяции уберут. Например, мусор из фонтана, который обращает внимание на проблему загрязнения Тихого Океана, потом отправится на переработку.

А архитектурные инсталяции будут украшать столицу. Поэтому, каждый житель Караганды может устроить для себя квест в поисках скульптур с ASTANA ART FEST — 2017.

Почему стоит посетить выставку?

— Освоение новых граней современных видов искусства и повышение своего культурного уровня

— Яркие впечатления, незабываемые эмоции и отличное настроение

— Новый способ интересно и познавательно провести свой досуг с семьёй или друзьями

Посмотреть выставки можно с 10 утра до 10 часов вечера. А посещение арт-феста бесплатное!

Программу, на оставшийся день выставки можно посмотреть тут.