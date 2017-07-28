В Алматы пройдет фестиваль «Промзона #1″*

Промзона #1 – фестиваль андеграундной электронной музыки в уникальном формате Лондонских вечеринок 90-х годов, который в последнее время снова становится популярным — пройдет в Алматы!

На фестивале выступят известные алматинские и российские диджеи, играющие в стилях Jungle, Ragga jungle и Dancehall.

Гостей вечера ждут розыгрыши призов, бесплатные фотосессии. Само мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени в социальных сетях.

Еще одной уникально чертой «Промзоны #1» является новый для Казахстана формат финансирования мероприятия — частичный сбор средств на организации будет осуществляться с помощью краудфайдинга!

Программа мероприятия:

DJ J12N (Almaty)

DJ Ras Ed (Almaty)

DJ ZOOB (Almaty)

DJ Light Monday (Almaty)

MC KVRVKURT (Almaty)

DJ EJ (SPB, Russia)

DJ T!M aka Herbalist (NSK, Russia)

DJ Mr. Kingston (MSK, Russia)

Не упустите свой шанс принять участие в самой взрывной вечеринке этого лета!

Фестиваль андеграундной электронной музыки «Промзона» состоится 5 августа 2017 года в Алматы в 22:00 на территории завода «Поршень».*

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