События 11 июля

11 июля в мире отмечают:

ООН Всемирный день народонаселения

Всемирный день шоколада

Россия, День художника по свету (светооператора)

События:

1890 — Состоялись первые в истории Японии политические выборы.

1893 — Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.

1897 — Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. Соломон Август Андре с двумя товарищами поднялся в небо с датского острова Шпицберген.

1907 — Совершил свой первый полёт первый аэроплан со свободнонесущим крылом — летательный аппарат Луи Блерио тип VI «Либеллюль», оснащённый концевыми элеронами.

1959 — Во время фолк-фестиваля в Ньюпорте впервые сделана запись выступления Джоан Баэз.

2001 — Ведущая компания по производству моментальной фотографии — американский концерн «Полароид» объявил о своём банкротстве.

Родились:

1952 — Стивен Лэнг, американский актёр, начал свою карьеру в театре на Бродвее, но на сегодняшний день он больше известен как актёр, сыгравший полковника Майлза Куоритча из фильма «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона и Айка Клентона в фильме «Тумстоун». Его последние заметные роли командующего Натаниэля Тейлора в телесериале «Терра Нова» (2011). Лэнг был художественным руководителем (наряду с Carlin Glynn и Ли Грант) знаменитой Актёрской студии в штаб-квартире в Нью-Йорке с 2004 по 2006 годы.

1959 — Ричи Самбора, американский гитарист и автор песен, известен как бывший гитарист американской рок-группы Bon Jovi.

1965 — Эдуард Радзюкевич, российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр кино и телевидения, сценарист, продюсер, педагог. По окончании института основал с друзьями театр «Учёная обезьяна», в котором работает до сих пор. Сотрудничает с Государственным академическим театром им. Е. Вахтангова и комическим театром «Квартет И». Преподаёт актёрское мастерство в ГИТИСе.

1976 — Эдгард Запашный, представитель известной цирковойдинастии Запашных в четвёртом поколении. Заслуженный артист РФ(1999). Народный артист РФ (2015). Директор Большого Московского государственного цирка (2012) Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».

1978 — Алексей Секирин, российский актёртеатра и кино. Сыграл одного из главных персонажей телесериала «Счастливы вместе» (на канале ТНТ) — Евгения Варфоломеевича Степанова, первого мужа Елены.

1985 — Алексей Базанов. Долгое время был активным участником КВН, правда, на сцене его было практически не видно, поскольку он писал сценарии для пермских команд КВН и занимался редактированием их выступлений. В 2010 году Алексей Базанов исполнил роль помощника участкового Алексея Базанова в сериале «Реальные пацаны».