События 10 июля

10 июля в мире отмечают:

Россия — День воинской славы, день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

День полета на зонтике

События:

1547 — Во Франции прошла последняя официально разрешённая королём дуэль.

1878 — В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток (до этого судьи кричали).

1964 — Вышел в свет альбом группы The Beatles «A Hard Day’s Night», с которого началась массовая битломания.

1965 — Отправлен первый эшелон мангышлакской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия со вступившего в строй нефтегазового месторождения Узень.

2001 — Московская городская дума запретила свистеть, петь и шуметь в столице по ночам.

2013 — Археологи Западно-Казахстанской области обнаружили новые свидетельства существования средневековой городской культуры в Казахстане.

Родились:

1856 — Никола Тесла, сербо-американский изобретатель в области электро- и радиотехники. Современники-биографы считают Теслу «человеком, который изобрёл XX век» и «святым заступником» современного электричества.

1947 — Илья Олейников (настоящая фамилия Клявер), советский и российский актёр кино, телевидения и эстрады, телеведущий, композитор. В 1993 году Илья Олейников вместе с Юрием Стояновым создал программу «Городок», в которой участвовал даже во время болезни.

1953 — Татьяна Веденеева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, журналистка. Была ведущей программ «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки» (тётя Таня).

1957 — Юрий Стоянов, советский и российский артист театра и кино. Автор, постановщик и исполнитель ролей (совместно с Ильёй Олейниковым) в программе «Городок». Родился в один день со своим партнёром по «Городку» Ильёй Олейниковым, только на 10 лет моложе.

1980 — Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер. С 2005 года Симпсон начала сниматься в полнометражном кино, появившись в фильме «Придурки из Хаззарда». В 2006 году она сыграла главную роль в фильме «Свидание моей мечты» и была номинирована на «Золотую малину» за худшую роль.