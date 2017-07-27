Рост цен на картофель объяснило Минсельхоз РК

Замглавы Минсельхоза РК Гульмира Исаева объяснила рост цен на картофель, передает Today.kz.Высокие цены на картофель в Казахстане не связаны с его экспортом. Причины в высоких наценках торговых посредников, которые могут превышать цены производителей более чем в три раза. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказала вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, передает

«Увеличение экспорта картофеля из Казахстана и повышение цен на внутреннем рынке никак не связаны. Мы проанализировали цены. В июне этого года, по данным статистики, сельхозтоваропроизводители продавали картофель по 49 тенге за килограмм, а в рознице стоимость была уже 162 тенге. То есть разница в 3,3 раза», — отметила вице-министр.

Бороться с высокими ценами МСХ намерено через создание специальных оптово-распределительных центров в каждом регионе Казахстана. Такие центры станут площадками, на которых сами производители смогут торговать своей продукцией без помощи посредников.

«Проблемы нужно решать другим образом, создавать для сельхозтоваропроизводителей условия, чтобы они могли реализовывать свою продукцию напрямую. Для этого мы сейчас работаем по направлению, которое касается оптово-распределительных центров. Такие центры будут созданы в каждой области», — рассказала Гульмира Исаева.