Рекламу водонепроницаемого телефона уличил во лжи житель Караганды

Карагандинец взыскал компенсацию с продавца за пришедший в негодность водонепроницаемый телефон, передает Today.kz.

Как сообщил адвокат, председатель общественного объединения по защите прав потребителей Жаслан Айтмагамбетов, новый смартфон SONY D5503 после первого же погружения в воду больше не включился.

Покупатель обратился в магазин с требованием вернуть деньги или заменить телефон на качественный.

Однако ему отказали, тогда обманутый покупатель обратился в суд.

«Сертификат соответствия на товар мы не получили от администрации магазина. Кроме того, на упаковке и в инструкции не было информации на государственном и русском языках. То есть правила пользования устройством неизвестны. А это снимает с покупателя ответственность за неправильное использование телефона и соблюдение гарантийных условий», – говорит адвокат Жаслан Айтмагамбетов.

Эти аргументы были озвучены в Казыбекбийском районном суде Караганды. Суд удовлетворил исковые требования, указав, что реклама телефона о его водонепроницаемости и способности работать под водой — ложная.

Суд постановил взыскать с администрации магазина компенсацию материального ущерба в 77 тысяч тенге. Компенсация морального вреда определена судом в размере 10 тысяч тенге.

Ответчик обещал обратиться к производителю смартфона с рекомендацией изменить слоган рекламы и указать достоверные сведения.