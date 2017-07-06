Поздравляем всех с Днем Столицы!

В 2008 году 18 июня на очередном заседании Мажилиса Республики Казахстан, депутаты одобрили законопроект «О внесении дополнения в закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан».

Именно тогда установили новый государственный праздник — День столицы Казахстана.

День Астаны отмечается каждый год 6 июля. Праздник приобрел историко-культурное значение для народа Казахстана.

Астана – это уникальный город, сочетающий восточную и западную культуру.

Столица стала гордостью нашего народа, символом независимости и суверенитетом страны. За короткий исторический период некогда провинциальный город превратился в центр экономической и культурной жизни с многотысячным населением.

Novoetv.kz желает нашей молодой столице процветания, становиться с каждым годом все величественней и прекрасней, а также укреплять свои позиции в мировом сообществе.

А зрителям ТК «Новое Телевидения! и слушателям «Текс Радио» мы желаем мира, взаимопонимания, здоровья и счастья, любить и уважать свою страну! Делать все возможное, чтоб Казахстан процветал многие годы.