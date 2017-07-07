Посольство Узбекистана появится в Астане

В Астане строится здание посольства Узбекистана в Казахстане.

Дипломатическое представительство Узбекистана преобразуют в генеральное консульство после его открытия в столице.

Об этом на днях в Ташкенте заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Абдулазиз Камилов сказал, что для создания благоприятных условий для граждан по ряду консульских действий упрощаются механизм и сроки рассмотрения обращений.

К примеру, временной период подтверждения личности заявителя, утратившего за границей свои проездные документы и обратившегося с просьбой выдать свидетельство на возвращение в Узбекистан, сокращен с трех месяцев до семи рабочих дней.